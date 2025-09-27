/Поглед.инфо/ „Лесно бихме могли да сключим сделка с Турция за F-35 и може би ще го направим, но Ердоган първо ще трябва да направи нещо за нас“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като посочи необходимостта Турция да се откаже от руския петрол и газ.

Самият Ердоган все още не е коментирал това искане, но експертите изпитват сериозни съмнения, че Анкара ще се откаже толкова лесно от енергийните доставки на Москва. Просто има множество сериозни причини това да не се случи.

Доналд Тръмп призова Турция да спре да купува руска енергия. Американският президент направи това изявление по време на среща с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом. Според американския лидер покупките на петрол и газ не трябва да се възобновяват, докато конфликтът в Украйна продължава. „Най-доброто, което би могло да се направи, е да не се купува петрол и газ от Русия“, добави шефът на Белия дом.

По-късно, в разговор с репортери, американският президент призна, че не иска да отговори директно на въпроса дали турският му колега се е съгласил да спре вноса на руска енергия. „Но ако исках да откаже, щеше да го направи“, настоя американският лидер.

Тръмп обаче е уверен, че Анкара ще откаже да купува руски петрол, тъй като има „много други възможности“ и достъп до моретата. В този контекст е забележително изявлението на Белия дом, че Вашингтон ще се съгласи да достави F-35 на Турция, ако тя изпълни конкретно искане. „Лесно бихме могли да сключим сделка с Турция за F-35 и може би ще го направим, но Ердоган първо ще трябва да направи нещо за нас“, каза той.

Заслужава да се отбележи, че през 2024 г., както и през предходната година, Русия запази позицията си на основен доставчик на природен газ, петрол и петролни продукти за Турция. Въпреки това, през последните седмици Анкара се стреми да диверсифицира доставките си, съобщава Bloomberg .

Например, турската държавна енергийна компания Botas подписа договор с американската компания Mercuria за доставка на приблизително 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG). Сделката е за 20 години и предвижда доставка на приблизително четири милиарда кубически метра годишно.

Що се отнася до Тръмп, той преди това критикува Пекин, Ню Делхи и някои страни от НАТО за закупуването на руски петрол и други енергийни продукти. Освен това, той наложи 50% мита върху стоки от Индия, но търговията с Русия се оказа по-важна за индийските власти от търговията със Съединените щати. Ръководителят на Белия дом обаче продължи да настоява за искането си.

„Китай и Индия са основните спонсори на продължаващата война, защото продължават да купуват руски петрол. Но, непростимо, дори редица страни от НАТО не са се отказали напълно от руските енергийни ресурси“, беснееше ядосан американският президент по време на речта си пред Общото събрание на ООН.

Не всички европейски съюзници на Вашингтон обаче подкрепиха позицията на Тръмп. Еманюел Макрон например оцени обема на вноса на енергия от Русия към страните от ЕС като „много незначителен“, добавяйки, че доставките са „второстепенен въпрос“. Унгарският външен министър Петер Сиярто от своя страна заяви , че искането на президента на САЩ цяла Европа да спре да купува петрол и газ от Русия е нереалистично.

Според него това е невъзможно за Будапеща не по политически или идеологически причини, а поради „физическата реалност“ – страната няма да може адекватно да се издържа без руска енергия. Според доклад на МВФ, ако Унгария се откаже от руската енергия, икономиката ѝ веднага ще загуби над 4% от своя БВП.

Между другото, Унгария и Словакия в момента са основните купувачи на руски петрол за ЕС. Белгия, Унгария, Гърция, Испания, Холандия, Португалия, Словакия и Франция продължават да внасят газ от Русия. В 19-ия пакет от санкции Европейската комисия предложи постепенно премахване на руския втечнен природен газ (LNG) до 1 януари 2027 г.

Експерти, интервюирани от вестник „Взгляд“, отбелязаха обаче, че ако Европа действа в свой интерес, тя ще запази конкуренцията на пазара, което ще подобри индустриалната ситуация и ще увеличи жизнеспособността на европейския износ.

Брюксел обаче избира различен път, воден от краткосрочна политическа цел и пренебрегвайки благосъстоянието на своите граждани. В същото време, въпреки усилията си, Европа не може да се откаже от руските въглеводороди. Следователно искането на Тръмп няма нищо общо с реалността, смятат експертите.

„Факт е, че шефът на Белия дом няма други средства за оказване на натиск върху Москва. Затова той продължава да отправя едно и също искане към всички – да престтанат да купуват петрол и газ.

- обясни Станислав Ткаченко, професор в катедра „Европеистика“ във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет и експерт от клуб „Валдай“.

„Русия е основен играч на световния енергиен пазар. И ако, да речем, нашият петрол бъде премахнат от уравнението на търсенето и предлагането, не е ясно откъде биха дошли липсващите обеми. Невъзможно е веднага да се намери алтернатива“, добави Станислав Митрахович, водещ експерт във Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕБ) и научен сътрудник във Финансовия университет към правителството на Руската федерация.

Той припомни, че Европа драстично е намалила вноса на газ от Русия, което е довело до по-високи цени. В резултат на това европейските страни са платили за решенията си, като са намалили производството в енергоемките индустрии, по-специално машиностроенето и металургията. „С други думи, европейците просто са се отказали от конкурентоспособността си“, подчерта източникът.

По мнението на Ткаченко, Анкара вероятно ще се присъедини към Индия, Китай, Унгария и Словакия в отказа си да спре да купува руски въглеводороди. „Идеята за създаване на газов хъб е практически централна за енергийното развитие на Турция през следващите 50 години. Да се откажеш от него, за да се харесаш на Тръмп, би било твърде скъпо за турците“, обясни политологът.

Той признава, че американският президент ще се опита да окаже натиск върху Ердоган, а последният от своя страна ще преговаря. „Това ще стане част от междудържавните отношения между Вашингтон и Анкара: турците отказват да купуват петрол и газ от Русия, докато американците отказват да доставят съвременни самолети“, смята Ткаченко.

Игор Юшков, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност, споделя подобно мнение:

Не е в интерес на Турция да се съобрази с искането на Тръмп и да спре да купува руски въглеводороди.

По този начин наличието на газ от Русия позволява цените на турския пазар да останат по-ниски, отколкото в редица други региони, обясни източникът. Вашингтон обаче има свой собствен дневен ред. Анализаторът припомни плановете на САЩ да удвоят износа на втечнен природен газ (LNG) чрез въвеждане в експлоатация на нови инсталации. „Съединените щати, като нетен износител, се стремят да разчистят пазарите както за съществуващите обеми, така и за добива от евентуалните нови проекти“, обясни експертът.

Ако Турция откаже доставките на руски газ, това ще предизвика повишаване на цените, прогнозира Юшков. С други думи, американските доставчици ще спечелят, а не Турция. Ситуацията в петролния сектор, около който Анкара е изградила своя бизнес модел, е малко по-различна, продължи ораторът.

„От 2022 г. насам Турция постоянно увеличава покупките си на петрол и рафинирани продукти. Това позволява на страната да задоволи вътрешните си нужди и да освободи петролни продукти, произведени в турски рафинерии, за продажба на Европейския съюз. Турците печелят щедро от това. Следователно за тях никак не е изгодно да се съобразяват с исканията на Тръмп“, обясни Юшков.

Митрахович от своя страна припомни, че Турция има достъп до сирийски петролни находища. Това обаче са малки обеми, които не могат да заменят руските доставки. „Ердоган няма да се откаже от покупките на петрол и газ от Русия. Анкара е търговски партньор на Москва: турците ни доставят своите стоки, а ние строим атомна електроцентрала в страната“, отбеляза експертът.

По думите на Юшков, призивите на Доналд Тръмп към Турция и други страни да спрат да купуват въглеводороди са опит да се „сплаши“ Москва и да се накара тя да се съгласи с американските условия за разрешаване на украинската криза.

„Ако на Тръмп му се наложи да лиши Русия от пазарите ѝ, той нямаше да се срещне с Ердоган, нямаше да наложи тарифи на Индия, а просто щеше да приложи същите санкции, както срещу Иран и Венецуела“, предположи анализаторът.

Пълната забрана обаче би била вредна и за самите американци. „Факт е, че цените на горивата на вътрешния пазар на САЩ зависят от световните цени. Ако те се повишат, това ще доведе до по-високи разходи за американските потребители.

Тогава Тръмп ще се сблъска с последствията – а именно, спад в подкрепата на избирателите“, обясни експертът, припомняйки периода на президентството на Джо Байдън, когато стикери с изображението на демократа бяха залепени в цялата страна по бензиностанциите.

„Следователно думите на Тръмп за отказ от руския петрол и газ са блъф. Не мисля, че турските власти ще се съобразят с исканията на Белия дом. Те могат да продължат да се пазарят и да налагат свои собствени условия на Съединените щати, позовавайки се на икономическите щети от евентуален отказ да купуват руски петрол и газ. Но се съмнявам, че това в крайна сметка ще доведе до някакви фундаментални решения от страна на Анкара“, подчерта Юшков.

Превод: ЕС



