/Поглед.инфо/ Симеон Миланов коментира истеричната обстановка в Украйна и в колективния Запад, вземайки за основа показателното изказване по Нова телевизия на проф. Михаил Станчев - българин по произход, преподавател в Харковския държавен университет. Нервите на професора не издържаха и отрече съществуването на такава организация като НАТО, която според него не защитава ничии интереси. Той смята, че поради тази липса на защита от страна на Алианса, Путин може да нападне всяка една страна в Европа, в т.ч. и България и след време да си пие кафето на брега на Ламанша.

/ВИДЕО/

