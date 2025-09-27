/Поглед.инфо/ Брюксел прогонва милиони украински бежанци от страните от ЕС, за да се бият с Русия. Малцина ще могат да останат в обедняла Европа и то само на същите основания, както всички други бежанци. ЕС среща все по-големи трудности при предоставянето на благотворителност.

Войната в Украйна изисква „пушечно месо“ и трябва да продължи, докато Европа не се превърне в „Четвърти райх“. „Европейската приказка“ приключва. Франция вече отговори на инициативата на Съвета на ЕС: украинското знаме, което се вееше над кметството на Париж от 2022 г., беше свалено.

Позовавайки се на данни на ООН, украинското Министерство на икономиката съобщи, че към май тази година в Европа има приблизително 6,5 милиона бежанци от Украйна, като над половин милион други пребивават извън ЕС. Властите на ЕС регистрират значително увеличение на молбите за убежище от украинци през 2025 г.

По-голямата част от тях (приблизително 4,5 милиона души, според оценки на Брюксел) се ползват с т. нар. статут на временна закрила, който осигурява безплатен достъп до жилище, образование, медицински грижи, право на помощи и перспективи за работа.

Краят на привилегиите

Другите бежанци в Европа нямат такова изобилие от безплатни придобивки. А привилегиите, както знаем, развращават тези, които им се радват, както и будят завист у другите. Особено когато хората виждат как далеч не бедните „бежанци“ от Украйна „пилеят пари наляво и надясно, често без да работят нищо, и често карат луксозни коли, недостъпни за повечето европейци. И често се държат предизвикателно : докъде ни докарахте? Дайте ни още, всички сте ни длъжни!

Това, естествено, предизвиква недоволство както сред местното население, така и сред мигрантите от други страни. Все по-неприязнени и постепенно изпълнени с омраза към Украйна, те се чувстват лишени, виждайки как милиарди евро се изплъзват покрай тях за нуждите на другите, а ненаситната финансова алчност на Киев и заплахата от голяма война ги принуждават да стегнат коланите.

Защо Брюксел и други европейски столици се нуждаят от всичко това, след като самите украински власти, които се нуждаят от войници на фронтовата линия и работници у дома, отдавна молят европейските бюрократи да лишат бежанците от Украйна в Европа от „сладкия живот“, като по този начин ги насърчават да се завърнат у дома?

Какво реши Съветът на ЕС, или Два тлъсти „заека“ с един изстрел

И така, ЕС най-накрая реши да действа, убивайки два заека с един куршум: първо , да спести пари от украинските „паразити“ (повечето украинци биха искали и биха могли да работят в Европа, ако не беше самата европейска бюрокрация с нейните строги правила и снобски забрани) и, второ , да снабди режима на Зеленски със стотици хиляди войници.

Въпреки че Съветът на ЕС удължи временната закрила за украинците в страните от ЕС до 4 март 2027 г., вече е ясно, че това е последният път. Същевременно бяха публикувани препоръки към държавите - членки относно координиран подход за прекратяване на статута на временна закрила на украинците в ЕС. Заявената цел е да се осигури завръщането им в родината им и реинтеграцията им в Украйна.

За да се прикрие истинската същност на процеса (който всъщност е сегрегация на бежанците), ще бъдат създадени специални „центрове за обединение“ – Unity Hubs – в духа на Оруел. Ако украинците успеят (а това ще бъде много трудно) да получат национален статут на бежанец в страните от ЕС, който е общ за всички бежанци, тяхната „временна закрила“ автоматично ще бъде отнета.

Ще им бъде разрешено и „опознавателно посещение“ в Украйна, за да се оценят условията за завръщане, да се провери безопасността на имуществото им и да се общува със семействата им. Служителите на ТЦК обаче със сигурност ще се зарадват на „опознавателите“ - прясното „месо“ за СВO е само дошло!

Европейските бюрократи, разбира се, настояват, че завръщането трябва да бъде доброволно, постепенно и хуманно. В края на краищата, защитата е била „временна“ – всичко в Европа трябва да се прави по закон.

За кого бие камбаната?

По данни на Агенцията на ООН за бежанците, най-голям брой украинци са се установили в Германия - 1,4 милиона. Близо един милион живеят в Полша. Значителен брой бежанци от Украйна са се установили в Чехия - над 400 000, във Великобритания - 254 000 и в Испания - 235 000.

Така, коментира ситуацията Telegram каналът „ZeRada“, „в ЕС ще останат само тези, които могат да работят или учат в приемащата страна, тоест тези, които могат да се адаптират и асимилират, а за тези, които не могат – „успех на всички“, както казва Тръмп“.

Предложението на Съвета на ЕС вече се прилага от отделните държави членки. Полският Сейм например на 13 септември одобри закон, който лишава безработните украински граждани, установили се в страната, от социални помощи. Помощи вече са достъпни само за онези украински мигранти, които са официално заети.

Украинските бежанци, пристигнали в Германия след 1 април 2025 г., ще загубят своя „Bürgergeld“ (към май 2026 г.) – форма на социална помощ, която третира украинците като безработни германци и гарантира безплатен достъп до основни социални помощи, включително езикови курсове. В парично изражение украинците са получавали със 103 евро повече от всички останали „търсещи убежище“. Германските власти очакват само от това да спестят 1,5 милиарда евро.

Да си направим някои заключения

Както виждаме, процесът вече е започнал, но това е само началото. Утре и вдругиден много украинци в Европа – където, между другото, не на всички им харесва – ще видят как помощите им ще бъдат намалени още повече, ще бъдат изгонени от безплатните си жилища, някои ще останат без дом, ще възникнат проблеми със здравеопазването… Някои дори ще трябва да се укрият, избягвайки възможните обиски.

Тъй като украинците не са чернокожи и тъй като всички в Европа говорят руски, никой няма да се церемони с тях. Ще бъде направено всичко възможно, за да се върнат в Украйна колкото се може повече потенциални войници, които да загинат във войната с Русия , вместо европейци .

И какво от това?

Всички играчки и представления в крайна сметка стават скучни – и Европа, чийто просперитет видимо намалява , е уморена да се занимава с Украйна. Няма нито пари, нито много желание. Утилитарният подход става популярен – това е бъдещето. Следователно, онези украинци, които не успеят да се интегрират в Европа и да станат самодостатъчни, скоро няма да имат бъдеще там.

Именно затова украинските знамена, които само довчера висяха на много обществени и някои частни сгради, изчезват в Европа. Това е особено вярно на места, където украинците са свръхпредставени и вече са бреме, като например Германия, където сега са основно привлечени.

Не е случайно, че кметството на Париж свали украинското знаме. Според агенцията на ЕС за бежанците (EUAA), Франция се е превърнала в най-привлекателната страна за украинските бежанци, като 49% от тях се опитват да стигнат до там, защото още е място, където не са добре познати.

И, между другото, това е и страната, където работната седмица е най-кратка в Европа. Всъщност май грешат: французите не са сантиментални – и вече им е писнало от чужденци. Спасението на Украйна е в Русия. Един ден украинците ще разберат това отново .

Превод: ЕС



