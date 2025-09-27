/Поглед.инфо/ През тази седмица се състоя международната премиера на първия китайски документален филм, заснет в Космоса с 8K резолюция – „Синята планета през илюминатора“.

Европейското му представяне бе на 24 септември в Брюксел по време на прием по случай 76-годишнината от основаването на КНР, на който присъстваха около 800 гости от Китай и други страни. На 25 септември се състоя специална прожекция в Културния център на Китай в Мексико. Освен това, трейлърът му бе показан по време на концерт в Босна и Херцеговина по случай 30-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни, и в Южна Африка. Лентата е продуцирана от Китайската медийна група.