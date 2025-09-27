/Поглед.инфо/ Справедливостта и законността са най-важните ценности на международната общност, заяви китайският премиер Ли Цян в речта си пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в петък.

Отбелязвайки, че „мирът и развитието са най-силният общ стремеж по целия свят“, той каза, че „солидарността и сътрудничеството представляват най-мощният източник на сила за човешкия напредък“.

Като една от страните-основателки на ООН, Китай винаги е участвал активно в световните дела и е работил в полза на човечеството. През годините председателят Си Дзинпин представи визията за изграждане на общност на споделена съдба, инициативите за глобално развитие, глобална сигурност, глобална цивилизация и глобално управление, споделяйки решенията на Китай за справяне с глобалните трансформации и преодоляване на неотложните предизвикателства, посочи Ли Цян.

Предложена от китайския лидер на срещата на ШОС в Тиендзин в началото на този месец Инициатива за глобално управление, подчертава принципите на суверенното равенство, спазване на върховенството на закона, практикуване на мултилатерализм, застъпване на подход, ориентиран към хората, и фокусиране върху предприемането на реални действия, каза Ли, отбелязвайки, че инициативата предоставя важен път за изграждане на по-справедлива и равноправна система за глобално управление.

Той обеща Китай да работи с всички страни, за да предприеме „координирани и ефективни действия за решаване на по-практични проблеми и насърчаване на световния мир и развитие“.

Светът навлезе в нов период на турбуленции и трансформации, каза премиерът, отбелязвайки, че „едностранчивостта и манталитетът на Студената война се появиха отново, подкопавайки сериозно международните правила и ред и нарушавайки международната система“. А това за пореден път изправя човечеството на кръстопът, предупреди той.

„Всеки, който се интересува от състоянието на нещата в света, вероятно си задава въпроса: Защо ние, хората, след като излезем от трудности, не станем по-съвестни и рационални, не се отнасяме един към друг с доброта и не съжителстваме в мир? Защо, пред лицето на осъдителни инциденти като хуманитарни бедствия, си затваряме очите за зверствата, които очевидно потъпкват справедливостта и законността? Защо, когато се сблъскваме с безскрупулни актове на хегемонизъм и тормоз, мълчим и се подчиняваме от страх пред по-силния?“, попита Ли.

Цитирайки китайска поговорка, че „човек ще успее в мисията си ако не я забравя“, премиерът заяви, че „определено можем да създадем по-добро бъдеще заедно“ и призова всички страни да работят за мир и обща сигурност.

Китай винаги ще бъде твърд защитник на световния мир и сигурност, ключов двигател на глобалното общо развитие, активен участник в обмена и взаимното учене между цивилизациите и отговорен участник в справянето с глобалните предизвикателства.

Готови сме да работи с всички страни, за да отстояваме целите и принципите в Устава на ООН, да развиваме духа на многостранността, да реализираме активно четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, и да напредваме към благородната цел за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството, заяви още в речта си премиерът.