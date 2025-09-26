/Поглед.инфо/ Деветият международен филмов фестивал бе открит в древния град Пиняо в провинция Шанси, Северен Китай. На събитието ще бъдат показани 53 филма от 25 държави и региони.

Творби от страни като Китай, Нигерия, Ирак, Норвегия, Япония, Иран, Бразилия, Сингапур и България ще дебютират в континентален Китай. Над половината от филмите ще имат азиатски премиери, а 30% световни.

Фестивалът ще продължи до септември 30, като се фокусира върху откриването и популяризирането на творби на млади режисьори, особено на тези от развиващи се страни. Темата на фестивала е „Място за срещи“.

Основан през 2017 г., Международният филмов фестивал се провежда ежегодно в град Пиняо, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Фестивалът има за цел да подобри комуникацията между режисьорите от цял свят, за да насърчи създаването на глобално кино.

През последните девет години филмовият фестивал привлече повече от 5000 режисьори и 450 творби от над 50 страни и региони, както и 2 милиона туристи от страната и чужбина.