/Поглед.инфо/ По време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Китай обяви, че като отговорна развиваща се страна, няма да търси нов специален и диференциран режим в настоящите и бъдещите преговори в рамките на СТО.

Говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун заяви, че това отразява отговорността на Китай като развиваща се страна и световна търговска сила и помага за по-ефективно прилагане на глобалната инициатива за развитие и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие за 2030 г.

„Трябва да се подчертае, че това решение не засяга статута на Китай като развиващ се член на СТО, нито правото на Китай да се възползва от разпоредбите за специален и диференциран режим, предвидени в съществуващите споразумения“, допълни Хъ Ядун.

Китай все още е най-голямата развиваща се страна в света. Статутът на Китай като развиваща се страна не се е променил. Китай винаги е бил член на Глобалния Юг. Както преди, така и в бъдеще страната ще практикува многостранност и ще подкрепя многостранната търговска система, базирана на правила.