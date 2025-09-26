/Поглед.инфо/ На 25 септември в Шанхай бе открита световната конференция „Столица на дизайна 2025“ под мотото „Дизайн без граници“. Конференцията се организира от народното правителство на Шанхай, ЮНЕСКО и Китайската медийна група. Кметът на Шанхай Гун Джън и земестник-директорът на КМГ Син Бо присъстваха на конференцията и произнесоха речи.

В речта си Син Бо заяви, че като най-голямата международна медийна група в света, с най-много бизнес форми и най-широко покритие, КМГ желае да обедини усилията си със Шанхай и световната дизайнерска общност, за да създаде нова картина на дизайна, даваща възможност за висококачествено развитие, добър живот и високоефективно управление.