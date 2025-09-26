/Поглед.инфо/ На 25 септември Канадският институт „Фрейзър“ публикува своя доклад „Икономическата свобода по света през 2025 година“. За поредна година Хонконг получи първото място като най-свободната икономика в света.

Сред петте основни точки за оценка Хонконг се класира на първо място по „свобода на международната търговия“ и на трето място в света по „надеждна валута“ и „регулиране“. Говорителят на спецрайона заяви, че докладът оценява предимствата на свободния пазар на Хонконг и неговата отворена, ефективна и справедлива среда за бизнеса. Хонконг ще подкрепя статута си като свободно пристанище с политики за свободна търговия и ниски мита.