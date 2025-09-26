/Поглед.инфо/ Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) съобщи, че на 26 септември в 1:35 ч. членовете на екипажа на „Шънджоу-20“ Чън Дун, Чън Джунжуей и Уан Дзие са извършили успешно своята извънкорабна дейност, която е продължила 6 часа.

Мисията е координирана от наземни служители. Всички дейности, които са били предвидени, са приключили успешно и така екипажът на „Шънджоу-20“ стана рекордьор по най-много излизания в Космоса. Членовете на екипажа на „Шънджоу-20“ са в орбита повече от 150 дни.