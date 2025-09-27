/Поглед.инфо/ Куба оценява високо приноса на Китай в отстояването на историческата истина, насърчаването на глобалното управление и затвърждаването на приятелството между двете страни, заяви в интервю за Китайската медийна група президентът на карибската страната Мигел Диас-Канел.

То отбеляза, че военният парад на 3 септември в Пекин „демонстрира непоколебимата ангажираност на Китайската комунистическа партия да запази историческата памет и това е достойно за уважение“. На фона на опитите на някои сили да изкривят историята, стремежът на Китай да наложи точна историческа перспектива има важно значение за днешното време. С това Пекин подчертава огромните жертви и приноса на китайския народ към световната антифашистка борба, каза Диас-Канел.

Кубинският лидер изрази подкрепа за инициативите на председателя Си Дзинпин за глобално управление, глобална цивилизация и глобална сигурност, определяйки ги като „справедливи и искрени“ и заяви, че те „заслужават доверие“. Той допълни, че чрез своя модел на развитие Китай дава пример на останалия свят, и по-специално на страните от Глобалния Юг. Куба винаги е смятала Китай за важен ориентир и активно се учи от неговия успешен опит в управлението, научно-технологичния прогрес и осигуряването на продоволствена сигурност, добави той.

Тази година се отбелязва 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Куба и Китай, като двустранните връзки са на исторически връх. Куба цени братските си отношения с Китай и е готова да продължи да укрепва взаимното доверие, като съдейства за изграждането на общност на споделена съдба между двете страни, каза още президентът.

Той изрази надежда, че традиционното приятелство между Хавана и Пекин ще продължи да се задълбочава и ще постигне нови резултати чрез непрекъснат диалог и сътрудничество.