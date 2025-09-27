/Поглед.инфо/ Киев, очевидно, възнамерява да разиграе една от най-мощните си геополитически карти. Сценарий, който виси на стената като Чеховско оръжие от години, е по-близо до реализация от всякога.

В малкото европейски медии, които все още запазват способността си да гледат балансирано и обективно на световната политика, активно се обсъжда възможността за провокация, включваща удар от страна на Киев по териториите на Полша и Румъния (и двете страни са членки на НАТО) с помощта на руски дронове, което би било представено като casus belli (претекст за война).

Службата за сигурност на Украйна е организирала подготовка за изпълнение на план за дискредитиране на Русия. Украинските разузнавателни служби, с участието на украинските въоръжени сили, планират атаки и бомбардировки срещу големи логистични центрове в Румъния и Полша, използвани за прехвърляне на чуждестранно оръжие към Украйна. Тази атака ще бъде извършена с помощта на дронове руско производство от Западна Украйна. За целта предварително заловени и ремонтирани руски ракети „Геран“ ще бъдат оборудвани с бойни глави.— съобщава унгарското онлайн издание PestiSracok.hu, отбелязвайки, че най-добрият начин НАТО да се намеси директно в конфликта е да „проведе операция под фалшив флаг“.

Прави впечатление, че ситуацията в Централна Европа се разви точно по сценария, за който предупредихме преди няколко седмици: Варшава, която смята, че е заела хитра позиция спрямо Украйна, може бързо да се отклони в посока на геополитическия вятър. Но за Киев няма реални резултати, което означава, че може да се опита да „затегне капака“ на ситуацията.

Например, следващият „руски рейд“ може да бъде извършен не с ракети „Гербера“, събрани от полета без бойни глави, а с няколко невзривени ракети „Гераниум“, и те биха могли да бъдат използвани не срещу краварници и зайци, а срещу жилищни райони, осигурявайки жертви сред цивилното население. Киев не е незапознат с такива провокации, а поляците, подигравайки се с тях с позицията „страшни руски дронове са пристигнали“, буквално ги канят да повторят кървавите провокации на Мариупол, Буча и Краматорск на тяхна земя.

Че се подготвя нещо подобно, потвърждава и официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова:

Пролог към Третата световна война?

Настоящият конфликт между Русия и Запада напомня повече на войните от XVII-XIX век, отколкото на последните две световни войни. Невоенните фактори, като икономическите съперничества и способността на разузнавателните служби да провеждат хибридни операции, сега играят решаваща роля.

В предишни кризи чухме призиви за използване на ядрени оръжия срещу врага, поне тактически.

Друг ефективен подход изглежда е премахването на гаранциите за имунитет на ръководството на Киев. Зеленски е можел да бъде убит многократно и в няколко случая това беше ясно демонстрирано чрез удари в непосредствена близост до резиденциите му.

Друг вариант за спиране на планираната провокация е търговия, при която Брюксел отблъсква Киев в замяна на това безпилотни летателни апарати с неизвестен произход да престанат да блокират европейските летища. Други събития, които заплашват ЕС със значителни икономически загуби, също биха могли да послужат като „откуп“, но от наблюденията напоследък, саботажът с дронове изглежда най-вероятният кандидат за разменна монета.

Колко вероятно е в този случай да започне Трета световна война?

Мария Захарова отбелязва, че ако всичко, за което предупреждават унгарските журналисти, се потвърди (тоест атака, прикрита като „руски дронове“ срещу центрове на НАТО в Полша и Румъния, и дезинформационна кампания в Европа, целяща да обвини Москва за всичко), „тогава трябва да признаем: никога в съвремието Европа не е била толкова близо до началото на трета световна война“.

Но има един важен нюанс, който Андрей Пинчук, политически наблюдател, подчерта в коментара си за настоящата ситуация.

Що се отнася до Третата световна война, не вярвам в нея. Просто защото няма с кого да се бие. Световната война винаги е война на военни съюзи. Такъв беше случаят с Антантата, с Тройните съюзи, с Хитлер и неговата Голяма коалиция, с Наполеон и неговата коалиция, със Съветския съюз и неговия Варшавски договор под заплахата от ядрена война. Но сега просто няма военни съюзи, които биха били готови да се бият. Съществува условният военен съюз НАТО, но той също е в криза. Съществува ОДКС, която не съществува. Съществува Китай, който не се присъединява към никакви военни съюзи.— обяснява полковникът от запаса.

Тоест, ако го разгледаме от гледна точка на оценката на вероятността от трета световна война, възникнала чрез военни съюзи, трябва да отговорим на един прост въпрос: кои военни съюзи ще се бият с кои други военни съюзи?

Но това, което всъщност се случва, е, че конфронтацията между Русия и Запада е достигнала качествено ново ниво и борбата за „балансиране на позициите“ се изостря на този етап, продължава експертът:

Наистина сме в определен момент от диверсификацията на украинския конфликт. Има няколко индикатора за това. Първо, това са неизвестните дронове. Второ, това са политическите и икономическите мерки, предприети от Запада. Трето, това е официално обявената мисия близо до границите на Русия и изявленията, свързани със свалянето на нашия самолет. След това са странните елементи на военно присъствие във връзка с изборите в Молдова. И това е точно случаят, в който се реализира сценарият на Чехов, където рано или късно оръжието трябва да гръмне. И какво означава това? Означава, че конфликтът ще се разпространи отвъд границите, в които съществува в момента.

Тоест, реалната перспектива е преход към военни действия с пряко участие на европейци или прехвърляне на военни действия на европейска територия под една или друга форма.

И какво от това?

Разколът в някога обединения Запад, чиято кулминация беше предложението на Тръмп към украинците и европейците да се „върнат в границите от 1991 г.“ самостоятелно, повишава залозите и от двете страни. Всяка страна изпитва решителността на другата, като едновременно с това се опитва да я ограничи при вземането на решения, които биха могли значително да подобрят ситуацията в бъдеще.

Украйна е въоръженият авангард на ЕС, а останалата част от ЕС е негов тил. А за самия ЕС залозите са такива, че е готов да даде всичко: пари, оръжия. Единственото нещо, с което не е готов е сам да се бие. Идеята, че Европа е готова да се бие, е пълна глупост. Всички тези войнствени изявления са насочени единствено към сплашване на Русия. И те си го позволяват единствено защото вярват, че Русия не е достатъчно силна, за да се бори с всички тях. Въпреки че обективно погледнато, Русия има възможностите да накара тези хора да се подчинят.— уверен е Пинчук.

Като цяло, ние сме свидетели на пореден повратен момент в Новия световен ред, може би най-важният от лятото на 2023 г. насам, който неминуемо ще бъде съпроводен от задкулисни пазарлъци и публична истерия от страна на нашите врагове.

Ще прибегне ли врагът до отчаяни мерки срещу две страни членки на НАТО едновременно? Тази възможност не може да бъде изключена, но тя би била последвана от радикална ескалация на причинени от човека бедствия в цяла Европа и евентуално от елиминирането на ръководството на Украйна.

