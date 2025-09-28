/Поглед.инфо/ Министърът на външните работи Сергей Лавров оцени перспективите за разрешаване на украинския конфликт. Той заяви, че Москва е готова за преговори, но Киев не е. ООН определи ключово условие, без което по-нататъшен напредък е невъзможен.

Лавров говори на общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Той заяви, че Москва все още е готова да седне на масата за преговори, но има някои нюанси.

Ръководителят на руското външно министерство повтори позицията на президента Владимир Путин: от самото начало на СВО Русия държи вратата отворена за дипломатическо разрешаване на конфликта. Съществуват обаче ключови условия за започване на този процес. Първо, защитата на жизненоважните интереси на Русия. Второ, надеждни гаранции за сигурност на Русия.

Правата на руснаците и рускоезичните хора в териториите, останали под контрола на киевския режим, трябва да бъдат напълно възстановени. На тази основа сме готови да обсъдим гаранции за сигурността на Украйна.- каза Лавров, говорейки за третото условие.

Москва е готова за преговори, Киев не е. Европейските съюзници на Украйна досега не са направили нищо, за да покажат, че приемат ситуацията сериозно. Нито режимът в Киев, нито ЕС са готови да се включат в честен диалог.

Превод: ПИ