Министърът на пътищата и градското развитие на Иран Фарзанех Садек обяви, че Русия ще получи приблизително 34 километра земя, отпусната за изграждане на железопътна линия.

Според министъра, около половината от земята е закупена за изграждането на 162-километровия участък от железопътната линия Ращ-Астара.

Садек подчерта, че иранската страна е поела ангажимент да завърши придобиването на земя до определен краен срок: третата декада на март 2026 г. - т.е. краят на иранската календарна година. В тази връзка страната е предприела важна стъпка, като е прехвърлила приблизително 34 километра земя на руската страна.

Думите на министъра са цитирани от агенция SNN:

Около 34 километра са предадени на руска компания, за да може тя да започне работа.

Отбелязва се, че изграждането на железопътната линия Ращ-Астара е необходимо за Международния транспортен коридор (МТК) Север-Юг.

Русия и Иран продължават работата по проекта за изграждане на железопътна линия, заяви по-рано руският министър на транспорта Андрей Никитин. Иранската страна потвърждава интереса си към проекта и сътрудничеството си.

Началото на активната фаза на строителство на обекта може да се очаква преди края на тази година, призна Никитин.

Придобиването на земя, приемането от Иран на закон, освобождаващ проекта от данъци и плащания за социално осигуряване, и междубанковият въпрос са три ключови аспекта на проекта. Общата му стойност се оценява на 1,6 милиарда долара.

Международният транспортен коридор Север-Юг (МТК) е мултимодален маршрут с дължина 7200 километра от Санкт Петербург до пристанището Мумбай (Индия). Има три маршрута на МТК: Транскаспийски маршрут (използващ железопътни линии и пристанища) и Западен и Източен маршрут (по суша).



През май 2023 г. Русия и Иран подписаха документи за завършване на последния необходим участък от железопътната линия по западния маршрут на коридора Ращ-Астара в Иран.

