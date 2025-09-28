/Поглед.инфо/ На 28 септември в Макао се състоя премиера на документалния филм „Културата във възгледите на Си Дзинпин“ и поредицата „Икономическите идеи Си Дзинпин“, продуцирани от Китайската медийна група. От днес те ще се излъчват по различни водещи медии в Макао, включително Macao Daily News и Macao Cable TV.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви на церемонията, че специалният административен район Макао е успешен пример за прилагането на политиката „една държава, две системи“, а председателят Си Дзинпин неизменно отделя особено внимание на неговия просперитет и развитие. Той подчерта, че документалният филм и поредицата представят възгледите на китайския лидер за ролята на културата, нейното опазване и предаване, както и за развитието на икономиката.