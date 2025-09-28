/Поглед.инфо/ На 28 септември в Макао се проведе церемония, на която бе обявено задълбочаване на сътрудничеството между Китайската медийна група и специалния административен район. На нея присъстваха главният управител на Макао Сам Хоу Фай и директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн.

Шън Хайсюн посочи в речта си, че КМГ продължава да задълбочава сътрудничеството си с правителството на Макао в различни сектори в района и да допринася за формирането на патриотизъм и любов към района сред неговите жители.

КМГ предостави на Макаоската телевизия безплатен лиценз за своите програми за предстоящите Зимни олимпийски игри в Италия през 2026 г. В района стартира също така кинофестивал с избрани продукции на КМГ, по време на който зрителите ще могат да видят девет филма, посветени на националния празник и постиженията в развитието на Китай.