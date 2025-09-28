/Поглед.инфо/ На 28 септември генералният секретар на ЦК на ККП и председател на Китайската народна република Си Дзинпин и първият секретар на ЦК на Кубинската комунистическа партия и президент на Куба Мигел Диас-Канел Бермудес си размениха поздравителни телеграми по повод 65-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Си Дзинпин подчертава, че преди 65 години Куба е била първата държава от Западното полукълбо, установила дипломатически отношения с Китайската народна република и Пекин отдава голямо значение на развитието на двустранните връзки и е готов да работи за по-нататъшно задълбочаване на взаимното политическо доверие, насърчаване на сътрудничеството и засилване на цялостното стратегическо взаимодействие. Китай е готов защитава заедно с Куба международната справедливост и законност и да продължи изграждането на общност на споделена съдба, пише още Си Дзинпин.

Мигел Диас-Канел заявява, че Куба твърдо отстоява принципа за един Китай, противопоставя се на намесата на външни сили във вътрешните работи на страната и е решена да насърчава изграждането на общност на китайско-кубинска общност на споделена съдба и да се противопоставя на хегемонизма.