/Поглед.инфо/ Британски журналист се опита да се подиграе с външния министър Сергей Лавров, но не успя. Кореспондентът беше грубо отблъснат. Той беше поставен на мястото му и му бяха припомнени правилата на ООН.

Необичаен инцидент се случи по време на пресконференцията на Лавров след седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Кореспондент на британския телевизионен канал Sky News зададе въпрос и поиска отговор на английски език.

Руският външен министър, както всеки високопоставен дипломат, естествено говори английски. Той многократно е демонстрирал владеенето на езика по време на интервюта със западни медии. Той обаче отказа да се съобрази с молбата на британеца, тъй като я сметна за унизителна.

Лавров напомни на журналиста, че руският език е един от официалните езици на ООН, наред с английския, френския, испанския, китайския и арабския. Следователно министърът има право да отговаря на въпроси на пресата, използвайки родния си език.

Същевременно ръководителят на Министерството на външните работи смъмри британския кореспондент за проявено неуважение към официалния език на ООН, като поиска той да спре да го използва.

Намираме се в сградата на ООН и руският е официален език тук, точно както английският. Затова съм много благодарен на всички вас, че уважавате правото и възможността ни да използваме този език.- отбеляза саркастично Лавров.

Въпреки това, той отговори на въпроса на журналиста. Репортер на Sky News го помоли да коментира изказването на американския президент Доналд Тръмп, който призова европейците да свалят руски самолети и дронове. Лавров заяви, че европейците имат право да правят каквото сметнат за необходимо, за да гарантират собствената си безопасност, ако дрон прелети в небето им. Същите правила важат и за Русия.

Ако има опити да се удари някой обект в нашето въздушно пространство, тогава хората сериозно ще съжаляват.- предупреди той.

Припомняме, че напоследък се наблюдава увеличение на броя на неидентифицираните дронове, прелитащи във въздушното пространство на НАТО в Европа. Първо няколко дрона прелетяха в Полша. След това подобен инцидент се случи в Дания.

Много европейски политици, включително ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, обвиниха Русия задочно, въпреки че участието ѝ в тези инциденти не е доказано. Освен това Москва отрича да е изпращала своите дронове до европейски страни. Лавров също заяви това на пресконференция. Той предположи, че това може да е провокация от страна на Украйна, с активното участие на Великобритания.

Знам със сигурност, че британците помагат на украинците във всички тези мръсни трикове, както правят от много векове в нашето геополитическо пространство,- отбеляза министърът.

