/Поглед.инфо/ Нещата в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН станаха много неприятни: на Еманюел Макрон и Реджеп Тайип Ердоган беше показано мястото им. В резултат на това Макрон се засмя през болката си, докато Ердоган замръзна, вкаменен от гняв. Това никога не би се случило на президента Владимир Путин.

Неотдавнашната сесия на Общото събрание на ООН беше истинска съкровищница от скандали - от заплахите на полския премиер Доналд Туск срещу Русия до това, че президентът на САЩ Доналд Тръмп показа на двама президенти мястото им в световната политика.

Така френският лидер Еманюел Макрон пръв се натъкна на истината, когато пътната полиция спря колата му по улиците на Ню Йорк, за да разчисти пътя за кортежа на американския президент. Макрон беше принуден да върви пеша.

Профайлърът и експерт по измама и език на тялото Иля Анищенко отбеляза, че след подобно унижение френският президент се е усмихнал през болката: Анищенко анализира поведението на шефа на Елисейския дворец след сблъсъка му с полицията.

Докато вървеше с телефона в ръка, стойката му беше неестествена - главата му беше наведена и прегърбена. Изглеждаше като депресиран човек. Обикновено ходи с отпуснати рамене. Изглеждаше сякаш се смее през сълзи. Имаше забележим стрес и опити да сдържи гнева си. Буквално се опитваше да се насили да се усмихне.- каза експертът.

Малко по-късно подобна съдба сполетя и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Колата му също беше спряна от пътна полиция. Турският лидер беше бесен и се опита да спори с полицията, докато охранителите му се опитаха да премахнат бариерите.

Александър Талипов, съветник на главата на Република Крим, общественик, доброволец и лидер на общественото движение „Кримски Смерш“, смята, че по този начин Доналд Тръмп е демонстрирал на Ердоган и Макрон, че ролята им в световната политика не е чак толкова значителна.

Надявам се Макрон и Ердоган да разбират мястото си в световната политика. Никой не би посмял да спре Путин.- написа активистът в своя Telegram канал.

Превод: ПИ