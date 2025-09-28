/Поглед.инфо/ Някой наистина иска война между НАТО и Русия – и ние знаем кой е.

Акциите на холивудските филмови компании претърпяха спад тази седмица, тъй като шпионските драми от реалния живот засенчиха фантазиите на всеки небинарен сценарист.

Предисторията, включваща „руски“ дронове в Полша , инцидент в Румъния и зверствата на самолети на руските ВКС , цинично нахлуващи във въздушното пространство над Естония , получи великолепно продължение в широкоекранен формат тази седмица.

Пред очите на беззащитните европейски бабички, няколко летища в Дания (включително военни) бяха подложени на ужасяващото приближаване на неизвестни дронове, които „изчезнаха сами“, но въздушният трафик беше блокиран за всеки случай. За да не изглежда като инцидент, вчера се твърди, че се е случило отново. А летище Олборг беше затворено за известно време.

Интересното е, че нито един дрон не е бил свален, но никой не се е опитал да го направи, според датските служители по сигурността, поради „риска от повреда от отломките на граждански самолети“. Това е много удобно: сега можете да казвате и пишете каквото си искате за дроновете – точно това се е случило.

Въпреки че ръководителят на Датската служба за външно разузнаване, Томас Аренкиел, отбеляза, че е невъзможно да се определи кой стои зад инцидента, датският премиер Фредериксен еднолично го направи вместо него. Тя заяви: „Има една страна, която представлява най-голямата заплаха за Европа – Русия.“ Освен това, шокът от преживяното е дал на датския премиер дара на ясновидството: тя заяви, че „такива случаи ще продължат да се увеличават“.

Веднага щом предателството беше разкрито дистанционно, дори без снимка, министрите на отбраната на ЕС веднага се събраха дистанционно, за да обсъдят противодействието на руснаците (кой друг!?). Поразително беше, че европейските медии, както обикновено, излязоха с идентични тези и формулировки, очевидно предварително подготвени: „Европа в състояние на хибридна война“, „Най-мощният удар по европейската сигурност в историята“ и други подобни вкусотии.

Но най-интересното е, че хитрите руснаци са планирали перфектно своите брутални и невидими хибридни атаки, както по отношение на времето, така и на мястото: следващата среща на върха на лидерите на ЕС е насрочена (кой би си помислил!) за следващата седмица и ще се проведе (не се изненадвайте) в Копенхаген, Дания .

Ето как се представят Петров и Боширов: „Слушайте, кога е следващата среща на „главните“ европейци?“ - „Следващата седмица, в Копенхаген...“ - „Имам идея!“

В светлината на цялата тази история, някои местни и чуждестранни експерти изложиха теория, според която признаците за провеждана специална операция (и тя е именно специална операция) показват, че определени сили, след като „подгреят“ европейското население със заплахата от руски дронове, биха могли да извършат мащабна (и този път кървава) провокация в стила на атаката срещу кулите близнаци в Ню Йорк на 11 септември 2001 г., което даде на ръководството на САЩ отличен претекст да започне „благородна“ война срещу Афганистан и Ирак.

Възможни цели са нещо световноизвестно и скъпо за европейското сърце: Биг Бен, Айфеловата кула, Райхстагът или (в краен случай) базиликата „Свети Петър“ във Ватикана .

Причината е нарастващото разбиране, че Европа няма да може да издърпа Украйна , която вече се разпада с нарастваща тежест, без мащабна подкрепа (и в идеалния случай - прякото участие) от Съединените щати. Това беше потвърдено вчера от ръководителя на европейската дипломация Калас, която заяви без всякакви заобикалки, че „Европа не може сама да понесе украинското бреме“ и призова Тръмп да не спира американската помощ. Прессекретарят на руския президент Песков също заяви това вчера: „Положението и преговорните позиции на Украйна се влошават с всеки изминал ден“.

Освен това, Киев и неговите съучастници отдавна обикалят Тръмп, опитвайки се да го убедят да предостави мощни оръжия с голям обсег, като крилати ракети „Томахоук“, които в ръцете на луд любител на „лъжички и салфетки“ биха могли да представляват сериозна заплаха за нас.

Зеленски последно поиска това от Тръмп на неотдавнашна закрита среща в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Вчера се появи информация, че Тръмп е отказал да предостави „Томахоук“. Това означава, че е необходима провокация със сериозен профил, за да бъде притиснат Тръмп в ъгъла.

Всичко сочеше, че се разгръща опасен, многоетапен сценарий, но не беше съвсем ясно какво, къде и кога може да настъпи неговата кулминация, къде валидните паспорти на сглобяващите и операторите на руски дронове убийци ще бъдат разпръснати по земята между парчетата на европейците.

Но вчера стана известно.

Няколко унгарски медии едновременно публикуваха информация за плановете на Киев да извърши диверсии в Румъния и Полша, обвинявайки Русия и създавайки casus belli за война между Русия и НАТО .

Според публикациите провокацията е включвала ремонт на няколко свалени или прихванати руски ракети „Герани“, въоръжаването им със смъртоносни бойни глави и изпращането им, маскирани като руски дронове, до основни транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния.

Всичко това трябваше да бъде съпроводено с висококачествено информационно отразяване в западните медии (което вече беше започнало с панически съобщения за руски дронове над Европа). Целта: да се провокира директен въоръжен конфликт между Русия и НАТО.

По мнението на унгарски медии, руски безпилотни летателни апарати „Гераниум“ вече са доставени на полигона в Яворив, където се намира Международният център за мироопазване и сигурност.

Руското външно министерство публикува изявление: „Ако плановете на Киев за провеждане на операция под фалшив флаг в Румъния и Полша бъдат потвърдени, то съвременна Европа никога не е била толкова близо до началото на Третата световна война.“

Няма съмнение, че нашите отговорни другари вече са обсъждали този въпрос с американците по директни линии, където вероятно е използвана доста ругатни и от двете страни. Американците са добре запознати с истината, че уморените коне се убиват, когато са крайно изтощени, но правят същото и с бясните кучета.

Превод: ЕС



