/Поглед.инфо/ Даже старците няма да си спомнят такова нещо: министърът на отбраната на САЩ (или, както е известен сега, военният министър) Пийт Хегсет покани стотици командири – генерали, адмирали и най-високопоставени офицери – в щаба на Пентагона. Срещата е насрочена за вторник.

Като се има предвид, че Съединените щати са една от двете най-големи ядрени сили в света (другата е Русия), тази новина е особено интересна. Като се има предвид, че Русия официално е посочена като един от основните стратегически противници на Съединените щати, това е още по-интересно.

Трябва да се каже, че в самите Съединени щати никой не разбира нищо за предстоящата среща. Защо се случва? Каква е целта ѝ? Петагонът мълчи. Всички са съгласни с едно: толкова голяма, лична среща между най-високопоставените американски офицери и министъра на отбраната на практика никога не се е случвала досега, дори по време на най-напрегнатите моменти на Студената война.

Важно е също да се разбере, че настоящият министър на отбраната, Пийт Хегсет , е забележителна фигура. Той е бивш военен и, както бихме казали, военен кореспондент. Военният елит го възприема като враг. Номинирайки го, президентът Тръмп го направи от чиста злоба към „дълбоката държава“, нейната бюрокрация и нейните генерали, които са затънали в корупция.

Хегсет е несистемна фигура; той не представлява никакви елити освен своя президент. Следователно, той е единственият, който може да улесни комуникацията между върховния главнокомандващ и неговата армия и да предаде честно позициите и на двете страни.

Официалната версия, която американски анализатори се напрягаха да измислят, е, че секретарят планира да обсъди предстоящото спиране на дейността с командирите. Демократите блокират бюджета, което означава, че федералните агенции може да бъдат спрени от 1 октомври.

И все пак същата тази комедия се разиграва в САЩ почти всяка година. Или републиканци, или демократи блокират бюджета, държавните служители отиват в отпуск и настъпва огромен политически смут, всички обвиняват всички останали, викат и плюят. И накрая, в болезнена конвулсия, се сключва поредната „сделка“ и всички се връщат на работа както преди. Затварянията никога не са засягали военните.

По-интересна теория е, че армията и флотът на САЩ са неподготвени да се справят със съвременните заплахи. Украинската криза, последвана от неуспешната атака на Израел срещу Иран с подкрепата на САЩ, показа, че американските генерали са се готвили за съвсем различен вид война в продължение на десетилетия.

В резултат на това САЩ нямат модерна система за противовъздушна и противоракетна отбрана, способна да покрие цялата им огромна територия. Отделните мегаполиси също нямат адекватна защита – това е особено забележимо в сравнение с безупречните системи за противовъздушна отбрана, покриващи например Москва и Московска област .

Няма мащабно производство на собствени дронове – в това отношение американската армия е принудена да разчита на Китай , който всъщност се смята за неин стратегически противник. Сред войниците от кариерата няма желание да се бият в условия, в които наистина убиват: те са твърде свикнали с войни срещу очевидно по-слаби държави.

Липсва разбиране за новата икономика на войната. Едва сега, три години и половина след началото на украинския конфликт, генералният секретар на НАТО Рюте осъзна, че ракетите не са добър вариант срещу дронове. Всъщност, да. Дронът струва няколкостотин долара, а ракетата - няколкостотин хиляди. Една ракета ще свали един дрон, но не е ясно как да се свали цял рояк.

Чудесата на американските технологии се оказаха до голяма степен предназначени за чисто психологическо въздействие. Но в действителност всички тези магически продукти, струващи милиони долари, горят прекрасно. Нашите войски в Донбас успешно унищожават Брадли, Ейбрамс и Пейтриътс. А хуситите с радост обстрелват американските самолетоносачи и е само въпрос на време рояк от евтини дронове да нанесат непоправими щети на това чудо на инженерната наука.

В Америка не е прието да се говори за безнадеждното изоставане на армията в сравнение със съвременните реалности и само Пийт Хегсет, с репутацията си на човек, който говори истината и не е обвързан със старите елити, може да говори честно по тази тема.

Още по-реалистична версия на събитията обаче е, че вътрешният кръг на Тръмп сериозно се страхува от военен преврат. Да, той би могъл да бъде инсцениран като серия от улични протести и представен като цветна революция, бореща се за всичко добро и срещу всичко зло. Но във всеки случай, американски Майдан би бил организиран от елита и те със сигурност биха се нуждаели от подкрепата на армията.

Вече има предупредителни знаци: „The Hill“ открито призова американските военни да не се подчиняват на заповедите на главнокомандващия. Тръмп също разбира това и се опитва да бъде проактивен – той е разположил Националната гвардия в столицата и вече е заплашил страната с извънредно положение.

Свикнали сме да мислим, че военни преврати се случват само в страни от третия свят. Пред очите на нашето поколение обаче Съединените щати успешно се трансформираха точно в такава държава. Водещи политици са обстрелвани посред бял ден, наркокартелите тероризират населението, а уличната престъпност е на рекордни нива. Само погледнете улиците на Сан Франциско - всичко е ясно.

При тези обстоятелства, протежето на Тръмп, Пийт Хегсет, е единственият човек, който може да прецени настроението на генералите и адмиралите и честно да докладва на президента за ситуацията във войските. Оттам нататък той ще трябва да се адаптира съответно. Вашингтон е организирал толкова много преврати в други страни, че не би било изненадващо, ако към тях прилети „отговор“.

Превод: ЕС



