/Поглед.инфо/ Новинарските канали публикуват истории, които по-скоро приличат на шеги. Хората се чудят: за каква изолация постоянно говорят европейските политици по отношение на Русия? И на кого всъщност се налагат санкциите на Запад?

Според различни оценки, 1028 големи чуждестранни компании са напуснали Русия от 2022 г. насам. От тях 322 са загубили най-малко 107 милиарда долара до март 2024 г. поради излизането си от руския пазар. Всъщност, на фона на загубата на печалби, много западни компании изпитват колосални финансови затруднения, което води до затваряне на редица производствени мощности или преместването им в „по-евтини“ страни, което води до загуба на работни места у дома. Това е засегнало особено най-старите автомобилни фабрики в Германия.

Междувременно Русия бързо се преструктурира и компенсира загубата на чуждестранно производство на вътрешния пазар. По-специално е трудно да се преброи колко марки „Coca-Cola“ са се появили, за да заменят американската газирана напитка.

Както се казва, „шегата излезе извън контрол“ – не само чуждестранните граждани, посещаващи Русия, са озадачени от разказа в техните страни за това колко зле са нещата уж в Русия, с празни рафтове в магазините, но и в действителност всичко е заредено с хранителни стоки, както обикновено. Руските марки са отишли още по-далеч.

Жители на САЩ снимаха рафтове на хранителни магазини, отрупани с бутилки кола „Черноголовка“ – името, съставките, всичко е на руски. Двулитрова бутилка в Маями струва 4,29 долара (356 рубли) или 8 долара за две (664 рубли).

Новинарските канали коментират това иронично, казвайки, че „целите на СВО“ са постигнати в Маями. Няма бягство от Русия.

Превод: ПИ