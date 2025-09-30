/Поглед.инфо/ Шефът на Пентагона спешно събира генерали и адмирали

Американският военен министър Пийт Хегсет е насрочил среща със стотици американски генерали и адмирали за 30 септември, за да обсъдят „бойният дух“, съобщи „Вашингтон пост“ , позовавайки се на източници.

Осемстотин американски военни ще долетят от цял свят до база на морската пехота във Вирджиния. Призоваването им от министъра на отбраната е предизвикало „объркване и безпокойство“ сред тях, съобщава WP .

Изпратена е заповед за явяване във военната база до всички лица, заемащи командни длъжности, започвайки от бригаден генерал, контраадмирал, както и техните старши съветници.

Един от източниците на вестника, запознати с дискусиите, отбеляза, че Хегсет „иска да се види с генералите. Това трябва да бъде някакъв вид директен разговор “ .

Според CNN , срещата с висши военни командири ще позволи на Хегсет да обясни обосновката за преименуването на Министерството на отбраната на „Министерство на войната“ и да очертае нови стандарти за бойна готовност, физическа подготовка и други аспекти на подготовката .

„Това е замислено като демонстрация на сила и да покаже как изглеждат новите въоръжени сили под ръководството на президента“, заяви говорител на Белия дом пред телевизионната станция.

Очаква се срещата да прилича на „мотивационен митинг“, където Хегсет ще подчертае важността на „военния дух“ и ще очертае нова визия за американските военни, съобщиха трима източници пред CNN.

„Става въпрос за това конете да бъдат вкарани в конюшнята и да бъдат приведени във форма “, каза служител на Пентагона пред CNN. „А момчетата със звезди на раменете си са по-привлекателна публика от гледна точка на възприятието. За Хегсет това е възможност да им каже: присъединете се към нас, или кариерата ви може да бъде прекъсната.“

Екипът на Хегсет планира също, според телевизионния канал, да запише речта му и да я публикува по-късно.

Решението за свикване на генералите дойде няколко месеца след като екипът на Хегсет в Пентагона обяви планове за мащабни съкращения във висшето командване на армията. Преди това министърът беше разпоредил 20% намаление на броя на генералите, като така ги уволни без причина.

Освен това, според The New York Times, Хегсет е уволнил повече от дузина високопоставени военни служители през последните месеци.

Твърди се, че Доналд Тръмп не е видял нищо необичайно в предстоящата среща на осемстотин високопоставени американски генерали с министъра на отбраната.

„Ще бъда там, ако е необходимо, но защо това е толкова важно? Фактът, че се разбираме с генералите и адмиралите? Доколкото си спомням, аз съм президент на света. Хубаво е да се разбираме с хората. Държите се така, сякаш това е лошо нещо. Не е ли чудесно, че хора от цял свят идват при нас?“, каза той .

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също посочи, че не вижда нищо особено в предстоящата среща.

„Няма нищо необичайно в това генерали, които докладват на военния министър, а след това на президента на Съединените щати, да идват на среща със секретаря. Струва ми се странно, че са направили толкова голяма работа от това“, каза Ванс.

Междувременно, в интервю за MSNBC, пенсионираният генерал-лейтенант Марк Хертлинг определи планираната среща като изключително необичайна, добавяйки, че „никога преди не е виждал нещо подобно“.

„Има няколко причини, поради които той може да е свикал тази среща“, каза Хертлинг. „Възможно е да става въпрос за промяна на стратегията за национална сигурност или за намаляване на генералния щаб, нещо, за което той е говорил многократно – предложил е намаляване на броя на генералите в армията. Възможно е да става въпрос за подготовка за потенциална бюджетна безизходица следващата седмица или за опасения от изтичане на информация.“

„Секретар Хегсет уволни 12 висши генерали, така че може би ще уволни още “, добави Хертлинг. „Или това е театрален пърформанс?“

В социалните мрежи в петък генерал-лейтенант Бен Ходжис сравни свиканата от Хегсет среща с „внезапната среща в Берлин“ от 1935 г., на която германските генерали „биха задължени да положат лична клетва пред фюрера“ Адолф Хитлер в навечерието на Холокоста и Втората световна война.

Хегсет, бивш офицер от Националната гвардия на армията и бивш водещ на Fox News , изобщо не се обиди от сравнението и отговори на Ходжис със: „Готина история, генерале (Cool story, General). “

Според „Ню Йорк Таймс“ Пентагонът е информирал конгресните комисии, които контролират въоръжените сили, че Хегсет възнамерява да използва срещата, за да сподели с „повечето висши военни служители своите намерения за ведомството“, включително нови препоръки относно „стандартите за военно обучение и редица други области от интерес“.

Източници на NYT съобщиха, че речта на Хегсет ще бъде първата от три кратки лекции. Втората, според вестника, ще се фокусира върху отбранителната промишленост, а третата - върху възпирането на геополитически противници.

Всъщност изглежда, че основната причина за свикването на такъв представителен военен форум е да се гарантира лоялността от страна на военните.

Необходимостта да се запазят в американската армия само безкористно отдадени на „каузата на Тръмп“ е изключително належаща за екипа на 47-ия президент на САЩ, предвид открито обявената война срещу него от американската „дълбока държава“, както писахме .

Преди месец група бивши служители на ЦРУ, ФБР и Държавния департамент публикуваха отворено писмо, в което остро критикуваха директора на ФБР Кеш Пател и неговия заместник Дан Бонджино за уволнението на няколко агенти на бюрото, твърдейки, че са били обект на нападки заради нелоялността им към президента Тръмп.

Групата, наричаща себе си „Стабилната държава“, твърди, че агентите Брайън Дрискол, Майкъл Файнбърг и Уолтър Джардина са били уволнени като част от кампания за подкопаване на „дългогодишната независимост“ на ФБР и превръщането му в „инструмент на политическа лоялност“.

Администрацията на Тръмп е обвинена, че е назначила Пател и Бонджино на влиятелни позиции, въпреки че техните автобиографии не отговарят на „основните стандарти“ за ръководене на „водещата световна правоохранителна агенция “ .

На 31 юли Брайън Дрискол, бившият изпълняващ длъжността директор, беше уволнен от ФБР , заедно с няколко други служители на бюрото, включително Бен Джардина, специалният агент на ФБР, участвал в разследването на икономическия съветник на Тръмп Питър Наваро. Стив Дженсън, изпълняващият длъжността директор на вашингтонския офис на ФБР, също беше уволнен.

Бившият агент на ФБР Фил Кенеди, яростен критик на екипа на Тръмп в социалните мрежи, нарече уволненията „чистка“ и „кървава баня “.

Коментирайки този ход на пенсионираните служители и чиновници по сигурността, известният американски разследващ журналист Уолтър Кърт написа в социалните мрежи:

„Групата нарича кадровите промени „чистка“ и предупреждава да не се превръща ФБР в инструмент за политическа принуда. Нека да наречем нещата както са: „Дълбоката държава (Deep State) най-накрая излезе от сенките, наричайки се Steady State.“

Групата „The Steady State“ /Стабилна държава/ се ръководи от бивши служители на ЦРУ.

Френският портал Intelligence Online съобщи за това през януари тази година: „Бивши служители на ЦРУ на САЩ се обединяват в „Стабилна държава“, за да се противопоставят на чистките на Тръмп“, отбелязвайки , че бившите шпиони „са влезли в политическа борба“ срещу Тръмп.

Днес групата „Стабилна държава“ обединява „повече от 280 бивши висши служители по националната сигурност от ЦРУ, ФБР, Държавния департамент, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешната сигурност“, според The Washington Spectator .

Осигуряването на лоялността на висши военни служители е от решаващо значение и за Тръмп и неговите сътрудници, защото те се нуждаят от подкрепата на армията в разгръщащата се конфронтация с демократите и левите групировки, които ги подкрепят, по време на която Тръмп прибягна, както писахме , до разполагане на войски в градовете, обхванати от протести.

Може също да се предположи, че номинираните от Тръмп в ръководството на ФБР в момента провеждат активна разузнавателна работа сред военните, опитвайки се да идентифицират спящите клетки на „Steady State“ в армията на САЩ.

По време на предстояща среща с осемстотин висши военни служители, лоялният към Тръмп Пийт Хегсет, докато излага „партийната линия“, всъщност ще наблюдава реакциите им. Тези, които „мигнат“, като минимум ще бъдат отстранени.

Припомняме, че в началото на септември Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която Министерството на отбраната се преименува на „Министерство на войната“. По време на подписването той обяви това за знак за победа и сила. Хегсет добави, че след преименуването министерството ще се бори „за победа, а не за загуба “ .

В настоящата реалност обаче американското „Министерство на войната“ трябва да идентифицира и смаже противниците си на вътрешния фронт, а успехът тук по никакъв начин не е гарантиран.

Превод: ЕС



