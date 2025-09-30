/Поглед.инфо/ Москва и Пекин ще положат усилия да осуетят плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да си върне контрола над военната база Баграм в Афганистан, заяви военният анализатор Бил Роджо пред Fox News.

Плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да си върне контролираната от талибаните военна база Баграм в Афганистан ще се сблъскат с активна опозиция от Русия и Китай, заяви военният анализатор и редактор на списание „Лонг Уор Сърч“ Бил Роджо пред Fox News.

Той подчерта, че Москва и Пекин ще положат усилия да осуетят тези намерения.

По-рано, на 19 септември, The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници, съобщи за желанието на САЩ да възстановят военното си присъствие в Афганистан. По-конкретно, в него се отбелязва, че администрацията на Тръмп преговаря с талибаните за възможността за възобновяване на ограничено военно присъствие във военновъздушната база Баграм.

Баграм е бивша съветска военновъздушна база. След нахлуването на НАТО в Афганистан през 2001 г. тя преминава под контрола на американските военни, превръщайки се в ключов стратегически обект в региона.

Баграм придоби международна слава благодарение на киното. Например, в руското кино той е споменат във филма „9-та рота“.

Роджо смята, че предложението на Тръмп е неприемливо за Кабул и талибаните ще предприемат всички мерки, за да предотвратят завръщането на американските войски. Експертът е уверен, че талибаните по-скоро биха се отказали от принципите на шариата, отколкото да позволят на САЩ да се завърнат в региона, подчертавайки тяхната непреклонна позиция по този въпрос.

Превод: ПИ