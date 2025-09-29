/Поглед.инфо/ Китай става все по-активен в нарушаването на западните забрани за сътрудничество с Русия. Въпреки че Пекин не се е присъединил към санкциите на САЩ и ЕС срещу страната ни, през всичките тези години той е бил много внимателен, за да избегне вторични санкции. Това лято обаче позицията му очевидно се промени.

Китай започна да купува санкциониран втечнен природен газ (LNG) от руския проект Arctic LNG 2 за първи път, въпреки че заводът работи от година и половина. Освен това, транспондер е засякъл китайски кораб, влизащ в пристанището на Севастопол. Това е първата поява на чуждестранен кораб там от 2014 г. насам.

Дали това е пълна промяна в стратегията на Китай, който преди беше предпазлив и мълчалив, но сега е готов за по-остра конфронтация със САЩ? Или Пекин е решил да тества границите на санкциите и да изнерви САЩ, за да засили преговорната си позиция по търговско споразумение?

Руският завод за втечнен природен газ (Arctic LNG 2) беше пуснат в експлоатация през декември 2023 г. и веднага беше подложен на американски санкции. Газът, произведен в съоръжението, моментално стана токсичен. Дори чуждестранните акционери на завода, които бяха инвестирали в проекта в замяна на възможността да закупят втечнен природен газ (LNG), не рискуваха да изнасят газ.

Чуждестранните акционери на Arctic LNG 2 включват не само френската TotalEnergies и японската Japan Arctic LNG, която, разбираемо, не можеше да се противопостави на САЩ, но и китайските компании CNPC и CNOOC, които заедно държат 20% дял в проекта. Пекин обаче също остана неутрален.

В резултат на това, продукцията на Arctic LNG 2 трябваше да бъде транспортирана до плаващи хранилища в Мурманска област и Камчатка през това време. По време на такова дългосрочно съхранение се губи известна част от газа, тъй като той трябва периодично да се обезвъздушава. Но това беше по-добро решение от простото затваряне на новооткрития завод.

Освен това, транспортирането на втечнен природен газ (LNG) до тези хранилища демонстрира на потенциалните купувачи, че заводът работи, газ се произвежда и те могат да дойдат и да си купят. Освен това всички разбираха, че цената, предлагана за санкционирания втечнен природен газ (LNG), ще бъде много атрактивна, подобна на нашия петрол, който се продава с отстъпка.

До август 2025 г. обаче заводът работеше бездействащо, без купувачи. През това време собственикът вече беше пуснал в действие и втората фаза на изградения завод, но все още нямаше нужните купувачи.

Но през август Китай започна да купува руски втечнен природен газ (LNG) от санкционирания завод за първи път. Пет танкера, превозващи нашия газ, вече бяха разтоварени в китайско пристанище. И това със сигурност не е еднократно решение на една-единствена компания. Това е възможно само със зелената светлина от китайското ръководство.

Нашият санкциониран втечнен природен газ (LNG) започна да се транспортира от танкери, които вече са под санкции и акостират на отделния китайски терминал в Тишан. Очевидно Китай е определил специално този терминал за този вид търговия, с разбирането, че той лесно може да бъде обект на вторични санкции. Това обаче няма да е пречка за бизнеса. Според експертни оценки Китай купува газ от санкционирания завод Arctic LNG 2 с 25-30% отстъпка. Такива евтини ресурси струват теглото си в злато.

Както се оказа, Китай е стигнал още по-далеч в нарушаването на американските санкции. През септември се появиха съобщения, че китайски кораб е посещавал Севастопол няколко пъти, въпреки че портът е подложен на санкции от 2014 г.

Тези нови действия на Китай може да показват радикална промяна в позицията му. Преди това той беше предпазлив и се опитваше да не ескалира отношенията си със САЩ, но сега безстрашно следва интересите си, сякаш настоява за проблеми.

Въпреки това, докато в случая с втечнения природен газ (LNG) ползите за Пекин са огромни и ясни и биха могли лесно да надхвърлят рисковете, историята с влизането на китайския кораб в кримското пристанище е по-малко ясна и дори тревожна.

Не е ясно какво е разтоварил корабът в Севастопол и с какво се е върнал. Но това е бил контейнеровоз, така че със сигурност не е било гориво. Това означава, че е можел да превозва всичко - от потребителска електроника до строителни материали.

Тревожното е, че няма особен смисъл Китай да поема такъв риск, като внася стоки в Крим и рискува вторични санкции. Потенциално, постоянното използване на пристанището в Севастопол би помогнало за облекчаване на задръстванията в Новоросийск.

На теория въглища и зърно биха могли да се изнасят от новите руски територии, свързани с Крим чрез железопътен транспорт през Севастопол. Има обаче и пристанищата в Мариупол и Бердянск, където могат да акостират чуждестранни кораби. Няма належаща нужда чуждестранни кораби да акостират специално в кримските пристанища.

Това поражда подозрението, че Китай може би прави шоу за Съединените щати, с които в момента преговаря за търговска сделка. Пекин демонстрира своята увереност, сила и възможности пред Вашингтон. Ако Китай открито наруши американските санкции, това значително ще ги дискредитира в очите на международната общност.

Постепенно може да се появят и други, които решат да не се подчинят на Вашингтон. Всъщност Китай вече преговаря с Индия зад гърба на Съединените щати. Междувременно Делхи продължава да купува руски петрол, въпреки възраженията на Съединените щати и дори налага санкции чрез повишаване на митата върху индийски стоки. Ако Пекин сега започне очевидно да игнорира американските ограничения срещу Русия, скоро те ще станат безполезни.

Ако Китай прави това единствено, за да окаже натиск върху САЩ за търговска сделка, сделката бързо ще се провали и Пекин ще промени курса си. Търговската сделка със САЩ е много по-важна от търговията със Севастопол; двете са просто несравними.

Китай и САЩ са двете най-големи световни икономики, като търгуват помежду си на стойност 240 милиарда долара, като китайският износ за САЩ е общо над 177 милиарда долара. За Русия най-добрият вариант би бил фундаментална промяна в позицията на Пекин към ескалация на конфликта със САЩ, която не води до отстъпление.

Превод: ЕС



