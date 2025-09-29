/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков бе удостоен с почетен плакет от името на Хашемитското кралство Йордания и най-големия държавен национален вестник Ад-дустур („Конституция“). Отличието му бе връчено лично от главния редактор на изданието д-р Мустафа Реалад по време на официална церемония в София.

Наградата е признание за изключителния му принос към подкрепата за Държавата Палестина и усилията му за прекратяване на военни конфликти и геноцида в Ивицата Газа. Отличието е свързано и с организирането на международни форуми в подкрепа на палестинската държава, както и със засиленото сътрудничество през последните пет години с ключови арабски страни като Йордания, Ирак, Тунис, Египет и Либия. Постиженията на Румен Петков са особено значими за развитието на отношенията между България и арабските държави и за утвърждаването на доверие и взаимно разбирателство.

„Тази награда е израз на уважение към усилията на България и нашата политическа общност да работим за мир и сътрудничество в един изключително важен регион. Приемам я като признание за общите усилия на всички, с които заедно сме градили доверие и приятелство“, заяви Румен Петков след връчването на плакета.

Събитието потвърждава стремежа на България да бъде активен партньор в международните процеси за стабилност, мир и развитие, както и за укрепване на отношенията между Европа и арабския свят.