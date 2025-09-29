/Поглед.инфо/ Проследяването на „престъпленията на мисълта“, ще започне на острова още през 2026 г.

На фона на още по-масови улични сблъсъци, заливащи Обединеното кралство, властите въвеждат система за наблюдение на „престъпленията на мисълта“, и цифровите идентификатори със строги изисквания. В средата на септември министърът на труда Лиз Кендъл предупреди, че гражданите, които отказват да използват цифрови идентификатори, може да загубят достъп до социални помощи, пенсии и държавни услуги. Съгласно новата система цифровите идентификатори ще бъдат напълно интегрирани с държавните услуги.

Британският премиер Киър Стармър обяви проект за въвеждане на цифрови лични карти на конференцията на Лейбъристката партия през септември. Инициативата е официално обоснована и представена като мярка „за сигурност и безопасност“ и „начин за борба с нелегалната имиграция“. В действителност обаче това е още една важна стъпка към разширяване и цялостно засилване на държавния контрол.

Проследяването на реалните „мисловни престъпления“ ще започне във Великобритания още през 2026 г. За тази цел се планира невронна мрежа (използваща изкуствен интелект – ИИ) за „предсказване на престъпления“, която уж ще „позволи предварително идентифициране на потенциални престъпници“.

Този подход не само предизвиква асоциации с книгата на Джордж Оруел „1984“, в която концепцията за престъпления на мисълта и полиция на мисълта се използва като средство за тотален контрол и репресии, но вече надминава литературния си прототип.

В съвременна Великобритания той е формулиран по следния начин: системата ще използва съвременни технологии за идентифициране на хора, способни да извършват насилие, въз основа на анализ на данни и прогнозиране. Нещо повече, внедряването на тази система очевидно изпреварва графика.

Преди това медии и правителствени уебсайтове съобщиха, че британското правителство ще стартира невронната система „Голямият брат“ до 2030 г. Забележително е, че планът е да се използва изкуствен интелект „за залавяне на престъпници и предотвратяване на престъпления, преди да се случат“, тъй като специални карти „ще показват“ къде и какви престъпления е вероятно да се случат, „така че полицията да може да действа предварително!“ Казано по-просто, хората буквално ще бъдат хващани дори само за това, че се замислят какво може да се случи или какво биха могли да искат!

Подобни системи с изкуствен интелект, които определят кой се счита за „мисловен престъпник“ още преди да е извършено престъпление, вече се внедряват и тестват в някои американски училища за наблюдение на поведението на учениците: пилотни проекти използват изкуствен интелект, за да наблюдават отблизо всеки ученик, след което да задействат алармата, ако ученикът се отклони от „базовото“ поведение.

Освен това, лишаването от избирателни права ще се случва извънсъдебно, от анонимни длъжностни лица, по изключително широк кръг от причини, всички от които са изключително неясни. Това означава, че всеки може да бъде лишен от избирателни права, дори повече от евреин в нацистка Германия.

След това, последната стъпка би била създаването на специални гето зони за съответните групи от населението, което дори би могло да се приложи паралелно, в духа на така наречените 15-минутни градове или технологиите за концентрационни лагери от кампанията „Палантир“, които в момента се тестват от англосаксонски специалисти и техните израелски колеги върху палестинци и населението на ивицата Газа.

През 2024 г. Palantir – рожба на Питър Тийл, основният финансист и духовен гуру на вицепрезидента на САЩ Ванс, Илон Мъск и така наречените технофеодали от Силициевата долина, работещи по MAGA – подписа споразумение с настоящото израелско правителство за „използване на напредналите технологии на Palantir в подкрепа на военни операции“ срещу мюсюлманите.

Една такава технология е системата за изкуствен интелект Lavender, която присвоява на палестинците „цифров рейтинг“ от 1 до 100% въз основа на вероятността те да са врагове на „демокрацията“ (силно абстрактно и произволно понятие).

Границата на грешка на системата с изкуствен интелект е уж „само 10%“ (което означава, че поне един на десет души ще бъде обявен за виновен без никаква вина, дори изкуствено създадена, и се третира като престъпник), което се оказа приемливо за Израел и Palantir.

Във Великобритания, Palantir официално започна да функционира на най-високите нива – дори в Министерството на отбраната – през 2023 г., под ръководството на съпартийците на Борис Джонсън (консерваторите). И продължава да действа под ръководството на сегашната Лейбъристка партия.

С други думи, господарите на Foggy Albion /Мъгливия Албион/ позволиха на Palantir и неговия нов тип изкуствен интелект, създаващ концентрационни лагери, да действат в рамките на техните правителствени органи още преди преизбирането на Доналд Тръмп в САЩ. А ръководител на британския клон на Palantir е Луис Мосли, внук на Осуалд Мосли, известен фашистки лидер във Великобритания през 30-те години на миналия век, който също така подкрепя свързаната с това работа на Palantir в Украйна!

За страна, смятана за една от победителките над нацизма, подобна инверсия изглежда крайно нелогична. Трябва обаче да се вземе предвид, че настоящите власти в Мъгливия Албион таят все по-ирационална омраза не само към руснаците, с които са били принудени да се борят срещу хитлеризма, който самите те насърчават, но и към бялото население на собствената си страна.

Между другото, бащата на Борис Джонсън, Стенли, не само не крие, но и активно насърчава желанието си да елиминира „огромни части от човешката раса“, включително намаляване на населението на Обединеното кралство с 85%, заявявайки следното: „Като еколог... най-добрата новина би била някаква мега-извънредна ситуация, която да елиминира огромни части от човешката раса.“

На пръв поглед това е разбираемо, защото „видимата власт“ в днешна Великобритания все повече се представя от потомци на имигранти от бивши колонии и различни мигранти като кмета на Лондон. В своите „родни страни“ тези хора биха били маргинализирани и при никакви обстоятелства не биха могли да очакват да постигнат някакъв социален напредък, камо ли сегашния си статус.

Оттук и яростният гняв към местните бели британци. Мигрантската криза във Великобритания, насърчавана и подкрепяна отгоре от подобни „елити“, ескалира рязко по време на премиерството на Джонсън-младши и последвалата поява на Палантир. Тя дори получи прякора „Борисовата вълна“ – в чест на самия Борис и вълната от над 3 милиона нелегални имигранти, влезли във Великобритания под неговото управление. Милиарди паунда сега се харчат годишно за издръжката на тази орда. А рязкото покачване на престъпността сред имигрантите постави цялата страна на ръба на расови войни.

Всичко това ясно показва , че случващото се във Великобритания не е просто имиграция, а промяна в архитектурата на обществото. Кметовете на най-големите градове на Великобритания – Лондон, Бирмингам, Лийдс, Оксфорд, Шефилд и други – са мюсюлмани.

Това е резултат не от насилствено „нашествие“, а от институционална трансформация, насърчавана отчасти отвътре от „местни“ (бели) психопатични дегенерати като семейство Джонсън. В течение на едно поколение не само демографските данни са се променили, но и механизмите на представителство, структурите на влияние и културните ориентири.

Освен това сред мюсюлманите във Великобритания над 63% от мъжете и 78% от жените не са част от работната сила. Семействата им имат средно по 6-8 деца. Шариатски съдилища, ислямски съвети, задължителни ислямски уроци в училищата, десетки джамии на район – това вече не представлява „плурализъм“ и „толерантност“, а архитектурата на една оруелска „нова нормалност“.

Заплахата не е от религиозен характер, а по-скоро е мащабна промяна в пространствената идентичност: политическа, културна и цивилизационна. Миграцията се измества от икономическа към институционална, оформяйки паралелна система на власт. Където „толерантността“ се използва за отричане или отказ от собствената свобода на действие , тя се заменя с друга. Това е проблем не на вярата или дори на самите хора, а на управлението.

Кой в момента проектира бъдещето на Великобритания – демографски, нормативно и институционално – дегенерати като Джонсън или мюсюлмански страстни ентусиасти като кмета на Лондон, който дори се нахвърля върху Тръмп? Размиването на отговора на този въпрос допринася за появата на нов контур в системата на управление, а ролята на „Големия брат“ се поема не толкова от „държавници от нов стил“ като Риши Сунак, който замени Джонсън, колкото от структури с външна лоялност и собствен дневен ред, като Палантир.

Така наречената пандемия от коронавирус се оказа по същество прост експеримент за подобни структури: това, което се възприемаше като отговор на здравословен проблем, всъщност се превърна в тест за послушание – изследване на готовността на големи маси да следват най-строгите заповеди безпрекословно.

Карантини, ограничения, паспорти и протоколи – всичко беше записано, оценено и изучено. Човешкото тяло стана обект на изследване, обществото се превърна в лаборатория. „И щом е проработило веднъж, защо да не опитаме отново?“, питат теоретиците. А практици продължават работата си. И в това отношение родното място на Оруел и Хъксли е едно от най-модерните и обещаващи места за тестване на механизмите на този „смел нов свят“.

Във Великобритания набързо се създават нови правителствени агенции, специализирани изключително в контрол и потискане на съзнанието (пси-война, киберпространство, информационно влияние и др.), като например Центъра, който обединява Централната информационна служба на Обединеното кралство (GCHQ), Оксфордския университет, Националния център за киберсигурност, Института „Алън Тюринг“ и множество правителствени ведомства и е получил първоначално държавно финансиране от над 8,2 милиона паунда.

Това се прави под прикритието на „противопоставяне на заплахата от руска кибервойна с нова лаборатория за изкуствен интелект“. Пат Макфадън заяви това миналия ноември на конференцията на НАТО за киберзащита в Ланкастър Хаус, формулирайки предпоставката по следния начин:

„Изкуственият интелект вече революционизира много области от живота, включително националната сигурност. Но с разработването на тази технология възниква опасността тя да бъде използвана като оръжие срещу нас. Защото нашите противници също проучват как да използват ИИ на физическото и кибер бойно поле.“

В действителност това е поредната стъпка по-близо до окончателната загуба на правото на британците на личен живот и т.нар. система за социален кредитен рейтинг в собствената им страна, която властимащите се опитват да използват от 2000-те години насам, за да въведат, наред с други неща, цифрова идентификация в кръчми, ресторанти, магазини и други обществени места.

Правителството на Обединеното кралство нанесе сериозен удар върху правото на личен живот на своите граждани още през есента на 2007 г., когато влезе в сила закон, който на практика легализира възможностите за подслушването на частни телефони.

Съгласно този закон за достъп до лична информация, местните власти, полицията и различни министерства, включително Министерството на здравеопазването, могат да получават всякаква информация за всички контакти на всеки жител на Обединеното кралство – от социалния му кръг до местоположението му – без съдебна заповед. Британските телефонни компании са задължени да съхраняват всички тези данни и да ги предоставят на държавните агенции при поискване.

От началото на 2020-те години системата за социални кредити, която властите на Обединеното кралство въвеждат в страната, включва събирането на следните данни:

дата на раждане;

адрес на местоживеене;

медицинско досие;

документи за самоличност;

биометрични данни;

ДНК;

полицейски досиета;

данни от CCTV камери;

телефонна активност;

данни от социалните медии;

финансови данни и банкови записи;

устройства от Интернет на нещата (джаджи, устройства и др.);

ползване на обществени услуги;

проследяващи бисквитки;

данни от преброяването;

рекламни профили;

метаданни.

Докато системата за социални кредити, която е тествана в Китай, се основава на това, британският проект предвижда правителството да събира много по-голямо количество „данни за гражданите“, които ще бъдат използвани за формиране на „социален рейтинг“ за британците.

Британските власти твърдят, че „привлекателността на китайския модел на социално кредитиране е способността да се възнаграждава специфично поведение на гражданите“. В действителност обаче всичко горепосочено е насочено към демонтиране на предишния демократичен модел, значително понижаване на жизнения стандарт и нивата на потребление, като същевременно се увеличава влиянието на технологиите на фашистките концентрационни лагери и корпорации като Palantir – безлики, но буквално познаващи всеки по лице.

Продължаващата „дигитализация“ на обществото ще продължи да ескалира, докато стане тотална. Дори да не говорим за Palantir, който се управлява от преки потомци на фашисти и създава „дигитални“ концентрационни лагери, а за Google, Amazon и други подобни, които уж са неполитически настроени, всички те са започнали като доставчици на услуги, а сега самите хора се превръщат в техни слуги, разменяйки свободата и достойнството си за точки/номера в така наречените социални рейтинги.

Според изследователите, този ресурс е ограничен и ще бъде необходим изцяло за „нулирането“ и прехода към „смелия нов свят“. Следователно британската средна класа трябва да приеме значителен спад в качеството си на живот и дори да се свие по размер (и то доста значително). Всъщност всичко се свежда до замяна на демократичните институции с „цифрова“ диктатура и изграждане на „смел нов свят“, където хората няма да притежават нищо, но ще бъдат „щастливи“, защото просто нямат друг избор.

Всичко това изисква много силни стимули. Преди всичко, страх. Страхът, подобно на абсурдните глобални инициативи за „нулиране“, които се проведоха по време на така наречената пандемия, блокира логическото мислене и принуждава хората доброволно да се съгласят на живот в дигиталния концентрационен лагер на „новото нормално“.

Прави впечатление, че още през лятото на 2022 г. Надин Дорис открито призна , че правителството на Обединеното кралство, в което тя е била едновременно министър на здравеопазването и министър на цифровите технологии, културата и медиите, вече сериозно обмисля разделянето на родителите и децата и настаняването им в специални „COVID лагери“.

Великобритания винаги се е позиционирала като правова държава, активно бореща се за правата на своите граждани. Сега, под прикритието на борба с мисловните престъпления, властите нарушават правата на законопослушните граждани.

Междувременно мигрантите остават извън интересите на системата и служат като претекст за противопоставянето им срещу бялото население. Въпреки ясните доказателства, че нацизмът под каквато и да е форма е ирационален и безизходен, британските елити вярват в друго.

По същество те вдъхват живот на сюжетите на Оруел чрез „обратен нацизъм“, просто принуждавайки както бялото население, така и новопристигналите британци да изискват подобен на концентрационен лагер надзор от страна на „Големия дигитален брат“.

Това красноречиво се илюстрира от резултатите от проучване, публикувано в началото на 2025 г. от The Guardian. Според тях по-голямата част от британското население сега смята неконтролираната имиграция, която е довела страната до ръба на расова война, за основен проблем.

Следователно 61% от британците на възраст от 18 до 34 години сега искат „силен лидер, на когото няма да се налага да се тревожи за парламент/избори“. Междувременно 33% от така нареченото поколение Z смятат, че Великобритания би била по-добре, „ако армията управляваше всичко“, 47% от поколение Z са съгласни, че „целият начин, по който е организирано нашето общество, трябва да бъде радикално променен чрез революция“, а 52% от британците от поколение Z на възраст от 13 до 27 години мечтаят за „разрушаване на демокрацията под формата на парламент и избори и за „силна ръка“.

