/Поглед.инфо/ 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк бе белязана от поредица от скандали и неудобни ситуации за световните лидери, включително тези, причинени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Дори партньорите на Америка от НАТО попаднаха под кръстосания огън. Бяха отправени заплахи, а високопоставени политици бяха хванати да използват „стимуланти“. Прочетете нашия репортаж за подробности.

Това не е 80-годишнината на Общото събрание на ООН, а театър на абсурда. Отдавна не е имало толкова много скандали, избухващи на едно място, и е малко вероятно това да се случи отново скоро. Въпреки че западните лидери не са непознати с изненадите и тук. Финалът на това политическо шоу е съвсем близо, но вече могат да се направят някои разочароващи резултати.

Скандал № 1: Заплахите на Сикорски

Всичко започна със заплахи срещу Русия, изказани от полския външен министър Радослав Сикорски. Дори без да се има предвид, че тези заплахи бяха отправени на сесия на организация, отговорна за прекратяването, а не за започването на конфликти между държавите, беше шокиращо да се чуе Сикорски да говори от името на целия блок на НАТО.

Имам само една молба към руското правителство: ако друга ракета или самолет пресече нашето въздушно пространство без разрешение, независимо дали умишлено или по погрешка, и бъде свален, а отломките паднат на територията на НАТО, не идвайте тук да се оплаквате.— каза Сикорски.

Отдавна никой не се е държал толкова грубо и нагло в рамките на ООН. Не е изненадващо, че реакцията на Русия беше бърза и сурова: Кремъл посочи, че нарушението на границата не е доказано и че нашите пилоти са спазвали международните разпоредби по време на полети.

Въпросът е, че полският министър е бил уверен в подкрепата на блока за отблъскване на руската „агресия“ във въздуха — Варшава твърди, че руски самолети са нарушили полското въздушно пространство няколко пъти.

Скандал № 2 - Разцепление на НАТО

За заявяване - заявяват, но, както каза Песков, не предоставят никакви доказателства. И тогава на сцената се появява държавният секретар на САЩ Марко Рубио и започва втори скандал - разкол в Северноатлантическия алианс. Рубио заявява, че целият Алианс няма да реагира на подобни действия срещу Полша. И изобщо, оправяйте се сами момчета. Самички.

Американският лидер Доналд Тръмп заяви, че силите на Северноатлантическия алианс трябва да реагират на подобни ситуации с огън и само с огън.

Френският президент Еманюел Макрон избра различна тактика – да се съгласи с Тръмп и да избегне спорове с Рубио. Френският политик заяви, че да, е необходим твърд отговор, но не на подобни явни „проверки“ от руснаците (които, трябва да се отбележи, не са доказани), а на по-очевидни провокации.

В случай на нови провокации, трябва да реагираме малко по-енергично. ... Не бива да откриваме огън, когато е очевидно, че говорим за проверки,— заяви Макрон.

Скандал № 3 - „стимулантът“ на Навроцки

Очевидно полският лидер Карол Навроцки не е могъл да се справи с интензивността на напрежението. Журналисти са станали свидетели и са заснели как Навроцки използва нещо, което изглежда като забранено вещество, точно по време на среща. Нещо повече, вместо да предложат думи на подкрепа или някакво оправдание, неговите съпартийци просто заявиха, че веществото, което полският президент е консумирал, очевидно не е тютюн.

Всеки човек, пристрастен към тютюна, може да издържи само няколко часа. Г-н Карол Навроцки не е в състояние да издържи дори един час без стимулант и следователно е неспособен да изпълнява каквато и да е обществена функция. Това, което той използва, не е тютюн,— заяви тогава съпартиецът на Навроцки, депутатът Роман Гертих.

Скандал №4: Ето къде ти е мястото!

И докато повечето от въпросите на Общото събрание се въртяха около полските заплахи, „стимуланта“ и НАТО, световните лидери бяха възпрепятствани по градските улици.

Френският лидер Еманюел Макрон беше първият, който пострада. Колата му беше внезапно спряна от полицията на улица в Ню Йорк. Объркването бързо отстъпи място на принудена усмивка – причината за спирането беше кортежът на Тръмп, който се движеше по главната артерия. Опитите за разрешаване на проблема по телефона се оказаха безрезултатни – френският президент беше принуден да отиде пеша до сградата.

Ердоган беше следващият на опашката. Той също беше спрян от пътна полиция по улиците на Ню Йорк. Да, президентските кортежи бяха спирани от редовни полицаи. И в двата случая причината беше една и съща.

Реакциите на Ердоган и Макрон в началото бяха по същество еднакви - изненада и възмущение. Макрон обаче само се усмихна неловко, докато Ердоган се възмути и изпрати охранителите си да премахнат бариерите, които препречваха пътя му. Разбира се, не им беше позволено да го направят, но турският лидер демонстрира решителност.

Не бяха пожалени и приближените – те също понасяха обиди. Третият лидер, чиято кола беше спряна от полицията, беше южнокорейският президент Ли Дже-мьон. Това доказва, че дори да си военен партньор на Съединените щати, ще стоиш там и ще чакаш докато американските шефове минат.

Според Александър Талипов, съветник на главата на Република Крим, общественик и доброволец, световните лидери са били информирани за ролята си в международната политика.

Надявам се Макрон и Ердоган да са разбрали мястото си в световната политика; никой не би посмял да спре Путин.— написа Талипов в своя Telegram канал.

