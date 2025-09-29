/Поглед.инфо/ КИШИНЕВ, 29 септември — РИА Новости. Управляващата партия „Действие и солидарност“ в Молдова спечели парламентарните избори с малка разлика, според Централната избирателна комисия (ЦИК) на страната след обработка на 100% от гласовете.

Така ПАС, благодарение на избирателни секции в чужбина, спечели 50,2% от гласовете на молдовските парламентарни избори, докато опозицията получи 49,8%. Патриотичният блок с 24,17% от гласовете, Алтернативният блок със 7,96%, Нашата партия с 6,2% и партията „Демокрация у дома“ с 5,62% преминаха избирателния праг.

Избори в Молдова

Парламентарните избори в републиката се проведоха в неделя на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията.

Опозиционните политици в Молдова са изправени пред наказателни обвинения и са задържани на летището за посещение в Русия. Най-шумният случай е този на председателя на Гагаузия Евгения Гуцул, която беше осъдена на седем години затвор. За да попречи на кандидатите от опозицията да участват в избори, управляващата партия „Действие и солидарност“ се опитва да разшири правомощията на службите за сигурност под претекст за борба с корупцията в изборите. Много медии, считани за нежелани от ръководството, бяха затворени, включително руските издания „Комсомолская правда“, „Аргументы и факты“, „Лента.ру“, уебсайтът и Telegram каналът на агенция „Спутник Молдова“ и други.

В страната бяха открити над 2200 избирателни секции, а в чужбина - 301, докато в Русия бяха открити само две , а в Приднестровието - само 12.

Броят на избирателните секции в Русия и Приднестровието беше намален, за да се предотврати гласуването на молдовците за опозицията, и значително увеличен в Европа (301 секции), за да се привлекат гласове от европейската диаспора.

Четиринадесет партии, четири блока и четирима независими кандидати се бориха за правото да влязат в парламента.

Основният сблъсък е между управляващата партия „Действие и солидарност“, свързана с президента Мая Санду, и обединената опозиция, представена от Патриотичния блок. Той се състои от четири политически сили:

„Бъдещето на Молдова“ от бившия министър-председател Василе Тарлев ;

Социалистическата партия на бившия президент Игор Додон;

Комунистическата партия на бившия президент Владимир Воронин;

„Сърцето на Молдова“ от бившия ръководител на Гагаузия Ирина Влах .

Последната партия беше неоснователно отстранена от предизборната надпревара в навечерието на „деня на мълчанието“: Централната избирателна комисия на Молдова се позова на съдебно решение, ограничаващо дейността на партията за 12 месеца. В същия ден партията „Велика Молдова“ на бившия прокурор по борба с корупцията Виктория Фуртуна беше дисквалифицирана от участие в изборите.

Освен това, през юли Централната избирателна комисия на републиката отказа регистрация на опозиционния блок „Победа“, воден от Илан Шор . Посочените основания бяха „нередности в документацията и неспазване на изборния закон“.

Същевременно Централната избирателна комисия на Молдова ограничи работата на международни наблюдатели, като отказа достъп на повече от 30 организации и 120 експерти, включително руски.

Превод: ПИ