/Поглед.инфо/ На 28 септември иранското Външно министерство публикува изявление относно твърденията на Великобритания, Германия, Франция и САЩ за възстановяване на прекратените вече санкции на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран.

В изявлението се посочва, че трите европейски страни и САЩ злоупотребяват с механизма за уреждане на спорове, предвиден в Съвместния всеобхватен план за действие (ядреното споразумение с Иран) и в Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, с опит да възстановят отменените санкции срещу Иран. Това действие е незаконно и лишено от всякакво основание.

Външното министерство на Иран също така подчерта, че ограниченията по Резолюция 2231 върху мирната ядрена програма на Иран трябва да бъдат прекратени в установения срок – 18 октомври 2025 г.