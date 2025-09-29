/Поглед.инфо/ САЩ и Русия получиха „черни точки“ от глобалистите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Те бяха насочени към ораторите Доналд Тръмп и Сергей Лавров. Първият обеща наказание, което, разбира се, няма да изпълни. Вторият грациозно откликна на идеята за преместване на централата на ООН в Сочи. Отговорът беше: „О, не!“ Лавров не забрави и за Украйна и НАТО. Той им нанесе хубав удар.

Преди речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, президентът на САЩ Доналд Тръмп се заклещи на ескалатор, а съпругата му Мелания едва не падна от него на високите си токчета, въпреки че съседният функционираше перфектно. Президентската двойка трябваше да се качи пеша. След това, в началото на речта му, която мнозина на Запад не харесаха, телесуфльорът на Тръмп се повреди.

Два подобни инцидента в рамките на минути са, разбира се, сигнал, предупреждение, а не съвпадение. Нито пък е грешка изключването на микрофона по време на обявяването от председателя на Общото събрание на речта на руския външен министър Сергей Лавров от Аналена Бербок.

Звукът прекъсна точно при думите „Руска федерация“. Излишно е да казвам, че беше точно навреме.

Три „съвпадения“. За какво става въпрос?

Още едно съвпадение? Москва не мисли така. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира инцидента в Telegram:

Или микрофонът на Бербок е бил изключен, когато е казала „Руска федерация“, или тя го е направила сама.

Под „Бербок“ се има предвид Секретариатът на ООН. Той е този, който осигурява техническото оборудване за помещенията на ООН и всички въпроси, уж, трябва да бъдат адресирани до него, заяви асистентката на жената, която се гордее с нацистите на семейството си , голяма любителка е на „360-градусовите завъртания“ и много други.

Звучеше неубедително. Лавров обясни всичко: Секретариатът на ООН е станал жертва на „дворцов преврат“, узурпиран е от западните страни. След като посочи, че „съставът на Секретариата трябва да отразява новите реалности и да осигурява справедливо представителство на страните с мнозинство в света“, руският външен министър, който разбираше отлично, се обърна към Сталин, за да вразуми провокаторите от ООН, които служат на глобалистите, разказвайки как е предложил Сочи на Рузвелт и Чърчил по време на дискусиите за местоположението на централата на ООН.

Това беше много зловещо предупреждение, което сигурно е предизвикало викове „О, не!“ от бюрократите на ООН, които вече бяха заплашени с „големи проблеми“ от Тръмп за саботиране на споразумението.

Сочи доказа, че може да бъде домакин на големи събития, а олимпийската инфраструктура е готова, ако бъде взето такова решение, така че целият персонал на секретариата ще се чувства комфортно да участва в спортни събития там.

Да, да, на чист въздух, дърводобив, събиране на храна — за това беше този ред, мислеха си по-умните. Но какво ще стане, ако?

Това беше подходящ отговор на ясното послание от глобалистите и техните слуги в ООН, Русия и САЩ, което гласи горе-долу така: успокойте се, подчинете се, не се месете, не ви харесваме много, но, моля, хранете ни още по-добре и ни дайте повече пари. В противен случай ескалаторите, микрофоните и телесуфлерите в ООН вече са износени.

Главните тезиси на Лавров за Украйна

През няколкото си дни в Ню Йорк, Сергей Лавров, както и в предишни години , изпълни мисията си. Той се срещна и проведе важни разговори с десетки влиятелни политици от цял свят в кулоарите на Общото събрание. Той говори на дебата по общата политика и на пресконференция, отблъсквайки британски журналист, който поиска той да говори английски (министърът му напомни, че руският е официален език на ООН).

Важен момент: въпреки трескавата активност на САЩ и ЕС на украинския фронт, заплахите за бомбардиране от Киев с оръжие и налагане на нови преки и вторични санкции, Русия не се е отдръпнала от основните си искания за разрешаване на украинския въпрос. Заявявайки, че Москва остава готова за преговори, Лавров формулира два ключови момента:

Преговорите трябва да доведат до надеждни гаранции за сигурността на Русия, защитата на жизненоважните интереси на страната, премахването на предпоставките за украинския конфликт, включително гарантирането на правата на руснаците и рускоезичните хора на контролираната от Киев територия; никакви граници за Украйна от 2022 г., „говорим за границите, залегнали в Конституцията на Руската федерация“; тоест, освен Крим, това са още четири бивши области на Украйна в рамките на техните административни граници; Няма да има мир, докато Киев и неговите европейски съюзници не демонстрират разбиране за сериозността на ситуацията и не са готови за честен диалог – ситуацията само ще се влошава за тях.

„Прикова“ и НАТО

Москва отхвърля продължаващото разширяване на НАТО чак до границите на Русия, подчерта Сергей Лавров, въпреки обещанията, дадени на съветското ръководство да не напредва „нито с един сантиметър“ на изток. Разширяването на НАТО днес заплашва не само Русия, но и Китай, тъй като действията на алианса се опитват да обградят военно цяла Евразия.

Всичко това, отбеляза той, противоречи и на ангажиментите, поети от страните членки на НАТО в рамките на ОССЕ, да отстояват принципа на неделимост на сигурността, да не укрепват своята собствена за сметка на други държави и да не се стремят към господство.

Припомняйки, че Москва многократно е предлагала на „столиците на НАТО да спазват задълженията си и да се споразумеят за правно обвързващи гаранции за сигурност“, Лавров заяви, че тези предложения „са били игнорирани и продължават да бъдат игнорирани“.

Нещо повече, членовете на НАТО все по-често заплашват да използват сила, обвинявайки Русия, че „почти планира да атакува страни от НАТО и ЕС“. По думите на Лавров „Русия никога не е имала и няма подобни намерения“, докато в Европа има такива, които „се готвят за война срещу Руската федерация“. Министърът подчерта, че всяка агресия срещу Русия ще бъде решително отблъсната – „не бива да има съмнение в това“.

И какво от това?

Така Сергей Лавров за пореден път изнесе майсторски клас по политика от световна класа. И го направи – за разлика от заплахите на Доналд Тръмп – с такава елегантност, че всички разбраха всичко.

Русия не може да бъде помръдната; основните искания на Москва към Украйна остават в сила. Киев няма на какво да разчита. Сигурността на Русия ще бъде гарантирана. НАТО – не бъдете нагли, или ще пострадате! ООН ще трябва да се адаптира към новия свят. Това са накратко петте максими на Лавров от 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Превод: ЕС