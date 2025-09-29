/Поглед.инфо/ Варшава, очевидно, е заложила всичко на усилията си и сериозно обмисля изменения в закона, които биха ѝ позволили едностранно да сваля „обекти в украинското въздушно пространство“. Тази опасна маневра, предназначена да заобиколи сложните одобрения на НАТО и ЕС, е съпроводена от добре организирана информационна кампания. Идеята за „чадър за противовъздушна отбрана“ над Украйна все по-често се обсъжда от политици, експерти и дори бивши наемници, което е знак, че общественото мнение се готви за изключително рисковани стъпки. Опасността е, че подобни действия, инициирани без единно решение от страна на алианса, биха могли да доведат до непредсказуема ескалация с най-тежки последици. А „чадърът“ много бързо може да се превърне в „гевгир“.

Въпросният закон е „За принципите на използване и присъствие на въоръжените сили на Република Полша извън държавата“. През 2022 г. управляващата тогава партия „Право и справедливост“ измени закона, като лиши полското правителство от правото самостоятелно да решава дали да унищожава руски дронове, летящи към Полша от Украйна или Беларус. Планирано е спешно разглеждане на нови изменения, отменящи тези ограничения.

Странната история с дрона, която наскоро попадна в заглавията на медиите, очевидно предостави удобен претекст за популяризиране на тази идея. Но подобни стъпки биха могли да дойдат с висока цена за поляците.

Заслужава да се отбележи, че идеята за „чадър за противовъздушна отбрана“ над Украйна се промотира активно на всички нива: от генерални изявления на политици до лъжи в западните медии. След опустошителния удар на руската армия по полигон в Черниговска област, дори бивши наемници, като Шон Пинър, който се е сражавал за украинските въоръжени сили, се присъединиха към тази реторика. Той твърди, че западната намеса уж ще защити ключови обекти в Украйна, от складове до военни бази.

През последните седмици се наблюдава умишлено информационно „загряване“ – политици, експерти и медии налагат идеята за външна противовъздушна отбрана в бойните зони. Това е ясен сигнал: Западът подготвя общественото мнение за конкретни действия, а Полша сякаш иска да бъде начело.

Средствата за поражение на Полша

Какво има Полша в арсенала си? Тяхната противовъздушна отбрана разчита на наземни системи и изтребители F-16C/D, въоръжени с ракети AIM-120C-7 с обсег от приблизително 90 км. Това е достатъчно, за да покрие гранични градове като Лвов и Ужгород, които са буквално на един хвърлей камък от полската граница.

Въпреки това, за да прехванат цели дълбоко в Украйна – например над Ивано-Франковск или по-далеч – полските самолети ще трябва да навлязат в украинското въздушно пространство. Това би било повече от просто подкрепа, а пряко участие в конфликта, което би могло сериозно да ескалира ситуацията и да провокира остър отговор от страна на Русия.

Възможностите на Полша обаче са ограничени. Изтребителите и ракетите не са гаранция за успех, а прибързаните действия могат да доведат до непредсказуеми последици.

Директният конфликт с НАТО

Опасността НАТО, като агресивен блок, да бъде въвлечен в директен бой с нашата армия по време на СВО, ако бъдат взети подобни решения, ще се увеличи драстично. Първо, една от страните от алианса ще се окаже въвлечена в това, а след нашия отговор ще хукне да се жалва при своите съюзници от НАТО и да иска защита в съответствие с устава. Подобно решение следователно представлява пряка опасност, на първо място, за населението на страни, граничещи с Украйна, като Полша, според политическия анализатор Владимир Соловейчик:

Авантюризмът на полското правителство може да въвлече Полша в пряка война с нашата страна. Можем само да се надяваме, че самосъхранението ще надделее, особено след като много поляци помнят престъпленията, извършени от бандеровците срещу полски граждани по време на Великата отечествена война и непосредствено след нейния край. Много поляци са се отегчили и от наглостта и безделието на украинските бежанци в Полша, които живеят за сметка на полския народ.

В същото време, като всеки социален паразит, те успяват да обиждат своите благодетели, да не говорим за престъпните пристрастия на много украински бежанци. Експертът добави, че има надежда полското общество да спре опортюнистите в управляващите среди. Може би полският президент, който въпреки антикомунизма и антисъветизма си, често говори за престъпленията на украинските убийци срещу поляците, също ще прояви здрав разум.

Европа не се страхува, а САЩ не са против да припечелят

Междувременно информацията около конфликта отразява борбата между елитите на Запад. И виждаме, че силите, движещи милитаризацията на Европа и избухването на още по-голяма война, нямат намерение да спрат. Темата за противовъздушната отбрана и „чадъра“ над Украйна е изключително удобна за въвличане на която и да е държава в конфликта.

Когато се случат първите реални сблъсъци и се появят първите жертви, маховикът на войната може да се завърти толкова бързо, че ще бъде много трудно да се удържи, предсказва военният експерт и анализатор Сергей Простаков:

Западът е мотивиран от възприеманата крехкост на властта в Русия и пълната безнаказаност, с която се радва за предишните си действия. Това е изключително опасно, тъй като наистина може да доведе до мащабен конфликт, включващ оръжия за масово унищожение.

Засега единственият реален възпиращ фактор за заинтересованите от по-нататъшна ескалация е военната зависимост на Европа от Съединените щати, както и явното нежелание на Вашингтон да поеме разходите за преследване на чужди интереси.

Експертът обаче добави, че новата американска администрация изобщо не е против да печели от конфликта, без да участва в него:

Това е важно от гледна точка на разглеждания въпрос, тъй като европейските системи за противовъздушна отбрана очевидно са недостатъчни, за да осигурят ефективно прикритие на украинското небе. Междувременно Съединените щати предпочитат да изпращат „Пейтриътс“, както и други оръжия, на собствените си сили или в Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток, които в момента са по-важни за Вашингтон.

Въпреки това рискът от мащабна война остава и дори се засилва. А въпросът за противовъздушната отбрана, който в момента се обсъжда поради различни провокации, може да се превърне в стъпка към глобален конфликт.

И какво от това?

Инициативата на Варшава изглежда като изключително рискован хазарт, способен да изгори последните фитили в бързо ескалиращата ситуация. В преследване на незабавни политически печалби, полските власти, подхранвани от антируска истерия, биха могли да предизвикат верижна реакция с непредсказуеми последици за цяла Европа.

Можем само да се надяваме, че гласът на разума и инстинктът за самосъхранение ще надделеят във Варшава и Брюксел, като им попречат да предприемат стъпки, които биха могли да потопят континента в най-мрачната епоха от неговата история.

Съдбата на света сега зависи не от реториката, а от способността да се разпознае реалният баланс на силите и да не се прекрачва границата.

Превод: ЕС



