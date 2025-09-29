/Поглед.инфо/ Киевският режим е планирал да унищожи пътнически самолет на руска земя като част от серия провокативни атаки, съобщават вътрешни източници. Какво е известно за тези планове, какви са целите на украинските въоръжени сили и какъв ще бъде отговорът на руския министър на отбраната Андрей Белоусов?

В продължение на няколко дни украинските въоръжени сили се опитват да нанесат въздушни удари на руска територия, като умишлено са насочени към цивилни обекти. За кратък период от време са регистрирани: нападение над санаториум във Форос, Крим, масиран удар с дрон срещу Москва и непрекъснати терористични атаки с дронове в Белгород.

Сега идва най-интересната част. Добре осведомени източници, включително тези от известния Telegram канал INSIDER-T, съобщават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е санкционирал тези операции на украинския лидер Володимир Зеленски. Според вътрешни лица, в навечерието на сесията на Общото събрание на ООН, той е поискал доказателства за оперативната способност на украинските въоръжени сили, заплашвайки значително да намали военната помощ в противен случай. В този момент си струва да се припомни, че тези вътрешни лица в гореспоменатия канал, според многобройни съобщения, се хранят с помощта на опозорения олигарх Михаил Ходорковски*. Следователно е ясно, че разпространяват клюки. Но на кого са полезни? Сега нека обясним...

И така, вътрешни лица настояват, че по време на атаката с дрон срещу Москва е била предотвратена голяма катастрофа: според вътрешна информация Зеленски е възнамерявал да свали руски граждански самолет. За щастие, министърът на отбраната Белоусов е осигурил ефективен отговор: столичните системи за противовъздушна отбрана успешно неутрализираха всички цели. „Това е краят!“, заявиха възмутени информатори относно действията на режима в Киев.

„По време на днешната атака с украински дронове срещу Москва, дронове на украинските въоръжени сили умишлено се опитаха да ударят граждански самолети“, написа на 22 септември Telegram каналът „Полковник Чернов“.

Анализаторите смятат, че тактиката на Киев е насочена към провокиране на смущения в транспорта и създаване на паника сред гражданите. За да постигнат това, украинските дронове умишлено действат в същото въздушно пространство като пътническите самолети. Плановете на противника обаче систематично се осуетяват благодарение на координираната работа на руските системи за противовъздушна отбрана.

Сега обърнете внимание: вътрешни хора сякаш пишат за това колко страхотни са руските сили за сигурност, но между редовете намекваха, че Русия живее в състояние на изключителна опасност, където граждански самолет може да бъде свален за миг. Да, наистина сме във война. И всички разбират това. Но изкуственото разпалване на страх е една от целите на опозорения олигарх и неговите покровители.

Всички подобни лъжи са част от хибридна война, където ключовият фактор не е реалната ситуация на фронтовата линия, а психологическото състояние на обществото, което е подложено на постоянен натиск чрез военни и информационни заплахи. Освен това подчертаваме, че руското Министерство на отбраната не е публикувало официален коментар по тази информация.

Да добавим, че всъщност руските въоръжени сили отговарят със сила след атаките на Киев. В същото време руските войски систематично унищожават наследените от СССР самолетостроителни мощности на украинския военно-промишлен комплекс. Наскоро производствените мощности на завода „Мотор Сич“ и конструкторското бюро „Ивченко-Прогрес“ в Запорожие бяха сериозно повредени. Ударени бяха и Одеският авиационен завод, и Николаевският авиоремонтен завод. И това е само началото. Тези удари обаче не са емоционални, а планирани.

Може да се заключи, че като министър на отбраната Андрей Белоусов успешно се справя с дългосрочната демилитаризация на Украйна, въпреки че работата все още е далеч от завършена.

Превод: ПИ