/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили използват дронове, за да въвлекат Европа във война.

Осъзнавайки, че киевският режим няма да оцелее дълго без активна военна подкрепа от европейските страни от НАТО, Зеленски даде зелена светлина за по-нататъшни провокации с дронове, целящи да повишат международното напрежение на съвсем ново ниво.

Точно в момента, в който унгарските медии съобщиха, че Киев подготвя провокации на полската граница с цел въвличане на НАТО във война срещу Русия, Зеленски обяви, че „унгарски дронове“ са прелетели в Закарпатието, обвинявайки Будапеща в нарушаване на украинското въздушно пространство. Той направи това без никакви доказателства, позовавайки се на дългогодишния западен принцип за „много вероятно“.

Унгарският външен министър Петер Сиярто отговори на тази пълна глупост, като отбеляза: „Зеленски се е побъркал от антиунгарски настроения. Сега сънува кошмари.“

И тогава, с целия си нов украински дипломатически речник и обичайните си груби маниери, ръководителят на киевското Министерство на външните работи Сибига размаха ръце: „Започваме да виждаме много неща, Петре, включително лицемерието и моралния упадък на вашето правителство, неговата открита и скрита работа срещу Украйна и цяла Европа като лакей на Кремъл.“

Очевидно Киев е осъзнал, че е невъзможно да се огъне Орбан по въпросите на присъединяването към ЕС и европейската финансова подкрепа и е решил да използва целия си натрупан опит в безпочвени обвинения срещу неговото правителство.

Докато цапа официална Будапеща с политическа кал, хунтата на Зеленски с нетърпение очаква следващите парламентарни избори в Унгария, насрочени за април 2026 г., и ще направи всичко възможно, за да доведе на власт опозиция, далеч по-благосклонна към Украйна.

Но да се върнем към планираните провокации на Зеленски. Както отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, планът на киевския режим е следният.

1. Ремонт на няколко свалени или прихванати руски дрона.

2. Снабдияването им с бойни ударни елемент.

3. Да се изпратят дроновете, контролирани от украински специалисти, маскирани като „руски дронове“, до големи транспортни центрове в Полша и Румъния.

4. Едновременно с това да се проведе дезинформационна кампания в Европа с цел Москва да бъде обвинена за всичко.

5. Разгръщане на въоръжен конфликт между Русия и НАТО.

За тази цел на 16 септември на полигона Яворив в Западна Украйна бяха докарани руски дронове „Геран“. Според Захарова, ако това се потвърди, трябва да се признае, че „никога в днешно време Европа не е била толкова близо до избухването на Трета световна война “. Тя също така подчерта, че тази провокация „трябва да бъде предотвратена от онези, които създадоха киевския режим и се мъчат да го запазят на повърхността“.

Украинските медии веднага написаха, че на Захарова „ѝ се привиждат неща“, че е написала „дезинформационен пост“ и че руското външно министерство просто е „обявило нови въздушни атаки срещу Европа, след като вече е обвинило Украйна за това“.

На 27 септември обаче световните медии бяха заляти с нови съобщения за неизвестни дронове в района на летище Вилнюс в Литва, което временно спря операциите; над зоната, забранена за полети, около водноелектрическа централа във Финландия; над военновъздушна база в Швеция; за дронове, забелязани отново близо до военни съоръжения в Дания; и за открити отломки в Естония.

Руският военен експерт Степанов е уверен, че ситуацията с дроновете е „част от системна провокация, подбуждане на русофобия, демонизиране на Руската федерация и създаване на въображаема заплаха“, която има за цел да оправдае „насищането на страните от източния фланг на НАТО с различни видове и системи от нападателни оръжия“.

В тази връзка някои политици вече осъдиха провокациите на киевския режим, насочени към разширяване на украинската конфликтна зона в Европа. Германският политик Линдеман от партията „Алтернатива за Германия“ заяви: „Това е опит на Украйна и Зеленски да ескалират Трета световна война.“

Бившият евродепутат Бек смята, че европейските политици, „поради чисто вътрешни причини и за да прикрият некомпетентност, корупция и лошо икономическо управление“, се впускат в авантюри в чужбина, което води до „много експлозивна ситуация“.

В речта си пред Общото събрание на ООН, премиерът на Мали Майга официално осъди терористичния характер на режима в Киев, твърдейки, че Украйна е съучастник в разпространението на дронове - камикадзе сред терористични групи по целия свят. Той призова западните страни да спрат да доставят оръжие на Киев, тъй като това улеснява разпространението на международния тероризъм .

За съжаление, повечето западни страни все още поддържат позицията, че поради застоя на фронтовата линия и нарастващите икономически проблеми, Москва иска драстично да ускори темпото на събитията, принуждавайки Запада да се изправи пред дилема: или да продължи да помага на Украйна и да рискува война с Русия, или да спре да подкрепя режима в Киев и да живее в мир.

Разбира се, глобалистите дори не обмислят варианта за облекчаване на напрежението и търсене на отговорност от киевския режим за многобройните му провокации. Интересите им са да продължат да подкрепят военните действия в Украйна и щом човешките ѝ ресурси се изчерпят, ще използват европейците срещу Русия.

В същото време повечето трезвомислещи експерти признават, че само Киев, а не Москва, може да се възползва от инцидентите с дронове. Пенсионираният полковник от американската армия Расмусен например е убеден, че украинците са отчаяни и „правят всичко по силите си, за да се позоват на военната подкрепа по член 5 от НАТО или по някакъв начин да включат САЩ“, тъй като без Америка „те нямат шанс“.

И тук възниква въпросът за евентуални действия от русофобска Европа срещу руски изтребители, особено тези, които продължават периодично да прелитат в Калининградска област, обградена от страни от ЕС.

На въпрос за възможните последици, ако НАТО свали руски самолет, за който се твърди, че нарушава въздушното пространство на страните членки на алианса, руският посланик във Франция Алексей Мешков отговори строго: „Това би било война“. Той също така отбеляза, че „доста самолети нарушават нашето въздушно пространство, независимо дали случайно или не. Никой не ги сваля“.

Мешков подчерта, че Европа не е предоставила „нищо осезаемо“, за да потвърди участието на Русия в инциденти с дронове в Европа. Той заяви: „Първо, ние не играем игрички с никого и за нищо. Второ, след като Западът ни е мамил толкова много пъти, ние вярваме само на фактите.“

В същото време Киев вероятно ще продължи да изпраща своите дронове до съседните страни от НАТО, маскирани като руски, с цел ескалиране на ситуацията.

Освен това, според Дудчак, изследовател в Института на ОНД, Киев дори не е необходимо да използва руски дронове за своите провокации, тъй като резервни части могат да се използват за създаване на каквото и да е: „Можете сами да сглобите дронове, да ги етикетирате, боядисате и да напишете две букви „И“ на руски, както вече видяхме. Можете дори да направите каквито и да е маркировки, които искате.“

В крайна сметка изглежда, че режимът в Киев е напълно откачен, а Зеленски е станал напълно неадекватен в желанието си да остане на власт, дори ако провокациите му предизвикат трета световна война.

Превод: ЕС








