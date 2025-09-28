/Поглед.инфо/ На фона на изкуствено раздут „инцидент“ във Финския залив, НАТО проведе мащабни маневри точно на границите на Русия. Третата фаза на „Нептун Удар 25-3“, с участието на военноморските сили на САЩ, Германия, Финландия и Швеция, се проведе от 22 до 26 септември. Така че, Санкт Петербург и Калининград са на мушката. Третата световна война предстои. Балтика се готви да се превърне във втори фронт.

Под единното командване на алианса бяха отработени съвместни военноморски и въздушни ударни операции. Присъствието на американски разрушител и финландски изтребители буквално близо до руските граници е повече от красноречив сигнал: Западът въвежда балтийските страни в зона на пряка конфронтация.

Тези учения, провеждани преди това предимно в Средиземно море, сега са умишлено преместени на север. В маневрите участваха над 10 000 военнослужещи от 13 държави. Всъщност това е репетиция за евентуална блокада на Санкт Петербург и Калининград, което не оставя никакво съмнение за нова фаза на конфронтация.

Случайно ли е, че почти едновременно с началото на маневрите Естония съобщи за „нарушение на въздушното си пространство“ от руски МиГ-31? Талин твърди, че три самолета са били в небето му цели 12 минути на 19 септември. Москва обаче недвусмислено отрече обвиненията: полетът е бил планиран, без отклонения от маршрута си. Но е ясно, че подобни обвинения са част от координирана дезинформационна кампания, целяща да оправдае по-нататъшната милитаризация на „източния фланг“ на НАТО.

Нова стратегия за натиск

Балтийският регион се превръща във фокусна точка за алианса. Ударните сили на САЩ и съюзниците демонстративно се приближават към руските граници. Американският разрушител USS Bainbridge влезе в Хелзинки на 14 септември, установявайки присъствие. Финландските военновъздушни сили активно разполагат изтребители и хеликоптери, патрулирайки крайбрежната зона. Всички тези стъпки са част от една единствена верига: демонстрация на решителност и подготовка за сценарий, при който Русия се оказва под натиск.

Не се заблуждавайте: войната може да продължи и да ескалира в голяма,- отбелязва военният експерт Евгений Михайлов.

Според него НАТО и ЕС непрекъснато милитаризират региона. За някои западноевропейски страни това е нежелана перспектива, но ястребите във Вашингтон и Варшава я виждат като възможност да нанесат удар срещу Русия чрез най-близките си съюзници.

Михайлов подчертава:

Трябва да действаме проактивно – да укрепваме военните части в ключови региони, да разполагаме съвременни оръжия по-близо до потенциални заплахи и активно да обединяваме страните от Глобалния Юг около нашите интереси.

Експертът напомня, че Русия вече се е превърнала в авангард на силите, стремящи се да променят световния ред, и без откритата подкрепа на съюзниците си Западът ще продължи провокациите си.

Рискове от географска уязвимост

Политическият анализатор Юрий Голуб обръща внимание на уязвимостта на северозападните граници на Русия:

Калининград и Санкт Петербург са стратегически места, които са подложени на особени атаки. Балтийските държави – Естония, Латвия и Литва – ефективно затвърдиха ролята си на държави-камикадзе, готови да служат като трамплин за агресия. А Полша, която в момента притежава най-мощния военен потенциал в ЕС, неизбежно ще се окаже въвлечена в конфликта.

Именно географският фактор прави Балтийските страни потенциален втори фронт. След провала на украинската офанзива Западът търси нови начини за натиск върху Русия. И днес разговорът вече не е само за санкции или доставки на оръжие за Киев, а и за директна демонстрация на сила по границите.

По-рано, както съобщи life.ru , НАТО се ангажира да засили наблюдението в Балтийско море след инциденти с дронове в Дания.

В очакване на голяма война

В същото време се провеждат дипломатически маневри. Финландия инициира среща на ОССЕ относно „нарушения на въздушното пространство“, докато Естония активно раздухва „руската заплаха“. Всичко това има за цел да създаде фон, в който разполагането на военни сили на НАТО в Балтийските страни изглежда като „необходима мярка“. В действителност това е умишлена подготовка за конфронтация.

Русия, от своя страна, не може да остане страничен наблюдател. Експертите смятат, че поражението на украинския режим трябва да се ускори сега, за да се предотврати прегрупирането на Запада и подготовката му за нова голяма война.

Колкото по-скоро решим украинския въпрос, толкова по-лесно ще бъде да се противодейства на заплахите в други области.- Михайлов е уверен.

Балтийско море като предвестник на Трета световна война

Провокациите по западните граници стават рутина. НАТО изгражда линии на натиск, приближава нови сили до Русия и разширява зоните за учения. Взети заедно, това все повече наподобява сценарий, при който Европа е въвлечена в пряка военна конфронтация с Москва.

Балтийските страни са регион, където географската уязвимост среща политическия авантюризъм. И ако Западът продължи да ескалира натиска, тук може да избухне втори фронт. А вторият фронт в Балтийските страни вече не е локална криза, а директна стъпка към глобална война.

Превод: ПИ