/Поглед.инфо/ Румен Петков - председател на ПП АБВ, член на коалицията "БСП - Обединена левица", в предаване с Георги Стамболиев коментира политическото самоубийство на Европа, към което ни води шайка негодници и крадци в Брюксел, водени от Урсула и Марк Рюте.
- Дронове над страни от Алианса. Между провокацията и чистата лъжа!
- Случаят с дроновете в Полша стана достатъчно ясно комичен и трагичен.
- Натовска ракета е ударила полска къща и ние лъжем и се опитваме да обвиним и унижим Русия.
- За Урсула и Марк Рюте: Тези негодници , тези крадци взимат по 40-50 000 евро месечни заплати за да ни лъжат и да ни крадат.
- Ако намерите един новини през последната година, в които да не е говорено за господин Пеевски със зоологически ентусиазъм, аз съм готов да почерпя.
/ВИДЕО/
