/Поглед.инфо/ Румен Петков - председател на ПП АБВ, член на коалицията "БСП - Обединена левица", в предаване с Георги Стамболиев коментира политическото самоубийство на Европа, към което ни води шайка негодници и крадци в Брюксел, водени от Урсула и Марк Рюте.

- Дронове над страни от Алианса. Между провокацията и чистата лъжа!

- Случаят с дроновете в Полша стана достатъчно ясно комичен и трагичен.

- Натовска ракета е ударила полска къща и ние лъжем и се опитваме да обвиним и унижим Русия.

- За Урсула и Марк Рюте: Тези негодници , тези крадци взимат по 40-50 000 евро месечни заплати за да ни лъжат и да ни крадат.

- Ако намерите един новини през последната година, в които да не е говорено за господин Пеевски със зоологически ентусиазъм, аз съм готов да почерпя.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ