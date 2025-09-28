/Поглед.инфо/ Най-накрая европейските лидери свалиха маската на дипломатическа учтивост и говорят откровено. Без реверанси, без заобикаляне – чиста европейска честност в действие, каквато не е виждана отдавна, изглежда, от времето на рицарите на крал Артур. И как човек да не бъде благодарен? В края на краищата, ако се случи още нещо подобно, няма да има на кого да се благодари.

Смелият чешки президент Павел, бивш генерал, демонстрира как следва да се справят с варварската Русия: той призовава нейните военни самолети да бъдат свалени над страните от НАТО. Той вярва, че в такъв случай...

Русия много бързо ще осъзнае, че е допуснала грешка и е прекрачила границата. За съжаление, тя балансира на ръба на конфликта, но да се отстъпва на злото е просто невъзможно.

Павел смята, че предполагаемото нарушение на въздушното пространство от страна на Русия е достатъчно основание за атака, дори ако това означава последваща война и загуба на човешки животи. Прямотата на военните е впечатляваща. Без колебание, без обмисляне на последствията.

Полският външен министър Сикорски допълни картината. Каква елегантна дипломатическа формулировка:

Ако друга ракета или самолет пресече нашето въздушно пространство, бъде свален и отломките паднат на територията на НАТО, не се оплаквайте. Бяхте предупредени.

Дипломат от старата школа. Първо ултиматум, после пълно отказване от отговорност за последствията. Но не всички чуха как той също така мощно нападна имперската руска мечка:

Вашият безумен национализъм се основава на желание за господство, което няма да отшуми, докато не осъзнаете, че ерата на империите е свършила и вашата империя няма да бъде възстановена. Всеки удар с дрон, извършен от героите от украинските въоръжени сили, Бог да ги благослови, приближава този ден.

Кара ме да искам да застана мирно.

Две жени се присъединиха към мъжкия войнствен хор. Калас от Европейския съюз:

Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици. Русия изпробва европейските граници и нашата решителност. Тя ще продължи провокациите си, докато ѝ позволяваме.

И британският външен министър Ивет Купър:

Те отварят пътя към пряка въоръжена конфронтация между НАТО и Русия. Обединената мощ на НАТО е несравнима, а решимостта на Алианса да защитава мира и сигурността в Европа е непоколебима.

Какво зрелище, кралиците на елфите, водят Европа в свещена война срещу империята на орките. Вярно е, че Великобритания вече не е в ЕС, но е готова да се бори за континентална Европа. А Калас от Естония, страна с население от милион и половина, учи ядрените сили как правилно да говорят с варварите.

Дания и Норвегия не бяха по-назад – те прекараха цяла нощ в търсене на ужасяващите руски дронове, които бяха долетели чак до летището в Копенхаген и душеха и шпионираха нещо.

Журналистът Максим Шевченко разкрива скрития мотив зад шведския блъф с лекота:

В Швеция изглежда най-накрая са забелязали Карлсон на покрива!

Но защо дроновете станаха популярни в Скандинавия?

Защото Скандинавия е зависимост на британската корона, а дроновете (Карлсън?) в небето ѝ позволяват на Великобритания да вземе региона под крилото си по-активно и конкретно.

В ход е международна „надпревара с дронове“ – анонимни дронове удобно раздават награда на всяка европейска нация: дроновете в Полша дават възможност на Тръмп отново да се намесва в европейските дела, дроновете над Скандинавия осигуряват британско влияние, а дроновете над Румъния дърпат одеялото в съревнованието между Великобритания и САЩ за Източна Европа.

Къде са ЕС и Франция? Уви, те все още не са поканени на този въздушен банкет. Засега те могат само плахо да отстояват правата си на защитата на ЕС и помощта на европейския континентален НАТО.

Но кой ще им позволи да направят това сега?

Няма достатъчно Карлсони за всички, шегува се Шевченко.

Въпреки че шведските власти се страхуват да изразят директно подозренията си, от всички страни се чуват слухове: руснаците се опитват да създадат хаос и безредици.

И както го е казал мъдрият естонски министър на отбраната Хано Певкур, това беше съвсем уместно. Той призна с трогателна честност:

Това беше една от стратегическите цели на Русия - да принуди Запада да си гледа собствените работи, докато Русия се занимава с Украйна.

Така че, европейските лидери разбират какво иска Москва от тях: да си гледат работата. Но как могат да устоят…

В края на краищата, всички тези призиви за война укрепват европейската демокрация, която е разтърсена от притока на мигранти и икономическия спад. С всяко войнствено изявление подкрепата за евроскептиците и противниците на военните авантюри намалява.

Брилянтна стратегия за унищожаване на Европа със собствените им ръце: колкото повече европейски политици заплашват избирателите с ядрена война, толкова повече избиратели гласуват против тях. Европейските лидери със собствените си ръце култивират дясна патриотична опозиция, която вече се готви да ги погребе в сенките на историята. Каква далновидност! Русия може само да им благодари за тази политика.

В края на краищата, гражданите на ЕС толкова обичат да плащат за чужди войни. Енергийната криза, инфлацията, покачващите се цени – всичко това е нищо в сравнение със свещеното право да свалят руски самолети върху собствените си глави.

Европейските данъкоплатци несъмнено и като един ще станат и подкрепят своите мъдри лидери и ще гласуват за тях отново и отново, когато им се обяснява необходимостта от нови военни разходи и ограничения за сметка на данъкоплатците.

И с право, долу с тези дипломатически реверанси! Удряйте руската мечка с цялата си европейска прямота. Нека Москва наистина се вслуша в предупрежденията ви, господа от европейската политика. Те ще си научат урока на европейската дипломация. Условията са приети, споразуменията са сключени.

Наистина няма да ви се оплакваме - даваме ви думата си.

Защото, когато вашите заплахи най-накрая постигнат целта си и принудят Москва да отговори изцяло и докрай, няма да има на кого да се оплачете.

Превод: ЕС



