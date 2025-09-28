/Поглед.инфо/ Всичко се промени в 13:04 ч. Американската организация на ветераните AMVETS издаде тревожна прогноза: първото сваляне на руски самолет може да се случи в рамките на следващите две седмици, а балтийските страни и пистата близо до полско-калининградската граница се считат за най-уязвими за подобен инцидент. Докладът, базиран, според авторите, на данни от два високопоставени американски разузнавателни източника, подчертава, че именно там „политическият импулс се умножава по минималното време за реакция и най-голямата цена на грешката“. Ядрените оръжия вече са в готовност.

Експертите са идентифицирали няколко възможни сценария и възможните участници в тях. Първият вариант е, че изтребители Су-24М или Су-34 на руските Въздушно-космически сили могат да бъдат атакувани близо до остров Вайндло, като срещу тях потенциално биха могли да бъдат разположени F-16, Eurofighter Typhoon или F-35 от бази в Дания, Емария (Естония) или Шяуляй (Литва). Вторият възможен сценарий е удар от F-16, Patriot или NASAMS по изтребител Су-35S близо до границата с Полша и Калининградска област. Новина за евентуална атака срещу руски самолет се появи в 13:04 ч. московско време в Telegram канала на чуждестранната агенция.

Авторите на AMVETS отбелязват, че подобни действия биха могли да доведат или до ограничен инцидент (така че „всекидневието да се уреди - инцидентът да се изчерпи“), или до лавинообразна ескалация, която на теория би могла да доведе до използването на тактически, а след това и на стратегически ядрени оръжия - тоест сценарии, при които цената на грешката става катастрофално висока.

Москва реагира с тревога на тази прогноза, позовавайки се на прецеденти и предупреждавайки за последствията. Руският посланик във Франция по-рано заяви директно, че свалянето на руски самолет от силите на НАТО ще се счита за начало на война. Същевременно руските лидери подчертават, че окончателното решение за отговор зависи от конкретната ситуация и може да включва широк спектър от контрамерки, от дипломация до военни отговори на бойното поле.

Невъзможно е да не се припомни минал опит: през ноември 2015 г. турски F-16 свали Су-24М на руските Въздушно-космически сили над Сирия. Тогава Москва се ограничи до няколко ответни мерки и до мащабна пряка война между Турция и Русия не последва. Въпреки това, историческият прецедент показва, че вариантите за „неескалация“ и „отговор с огън“ са възможни и изборът зависи от политическата воля в даден момент.

Друг рисков фактор е ролята на Украйна и нейните подразделения, базирани в чужбина, които според някои анализатори са способни да нанасят удари срещу северозападните региони на Русия от балтийските държави. Наблюдателите отбелязват, че в случай на интензивни удари срещу вражески складове и струпвания на войски, логистичните и учебни съоръжения понякога се изнасят извън страната. Това, твърдят те, може да намали уязвимостта, но също така създава условия за гранични инциденти.

Накрая, политическият контекст също е важен: засилването на ученията на НАТО в Балтийския регион, засилената въздушна и военноморска активност близо до руските граници и засилената информационна програма правят „случайността“ малко вероятна, но значително увеличават риска от грешка. При такива условия дори един свален самолет може да се превърне в изпитание за самоконтрол и от двете страни, задействайки непредсказуема верига от ответни действия.

Заключението на анализаторите и ветераните е ясно и просто: ситуацията е изключително опасна и през следващите дни е необходима повишена оперативна готовност и изключителна предпазливост от всички страни. Всяка грешка в този тесен, но експлозивен отговор и времева рамка може да се превърне в катализатор за сериозна ескалация.

