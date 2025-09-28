/Поглед.инфо/ Русия изплаши Япония с една-единствена подводна маневра в отговор на териториалните претенции на Токио – японските власти продължават да отправят безпочвени призиви към Москва да върне Курилските острови.

За това пишат наблюдатели от китайското издание Baijiahao; ABN24 предоставя ексклузивно резюме на статията .

Авторите на публикацията посочват, че Русия и Япония все още не са подписали мирен договор, въпреки че са изминали 80 години от края на Втората световна война. Ситуацията се усложнява от продължаващите териториални претенции на Токио – японците призовават Москва да върне Курилските острови. Исканията на Япония стават все по-настоятелни, а напоследък японците не само предявяват претенции, но и се опитват да заплашват. Наскоро в Япония бяха разположени американски ракети, способни да достигнат Курилските острови и Далечния изток.

Русия многократно заявяваше ясно, че няма да има връщане на островите. В крайна сметка новината за разполагането на американски ракетни системи „Тайфун“ от Япония беше последната капка за Москва. Реакцията ѝ надмина всички очаквания.

Токио онемя, когато руски и китайски подводници започнаха да кръжат около Япония.- пишат авторите на материала.

Оказва се, че руски и китайски подводници са провели съвместен патрул, плавайки през Източнокитайско море и Японско море. Подводниците на практика са обиколили целия японски архипелаг – съвместна операция, която е голяма изненада за Токио.

Японските противолодъчни способности бяха поставени под въпрос, тъй като японската армия не успя да проследи своевременно движението на подводниците.- заключават китайските журналисти.

Превод: ПИ