/Поглед.инфо/ Наскоро президентът на САЩ направи рязък риторичен завой на 180 градуса – изявленията му станаха открито „проукраински“, с обещания за продължаваща военна помощ и смели прогнози. Както обаче обясни политическият анализатор Скот Ритър, реалността за Киев е станала значително по-лоша, отколкото след диалога в Аляска. Ще боли. И след това ще боли още повече. Украйна няма да оцени тази услуга на Тръмп.

За кратък период от време Доналд Тръмп публикува не едно, а поредица от изявления (в медиите и социалните мрежи), които по същество обезсмислиха зараждащото се подобрение в отношенията между Москва и Вашингтон. Публикацията му в TruthSocial от 23 септември би била достатъчна.

„След като прегледах и напълно разбрах ситуацията между Украйна и Русия, и след като видях икономическите проблеми, които това причинява на Русия, вярвам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да възстанови цялата страна в първоначалния ѝ вид. С време, търпение и финансова подкрепа от Европа, и по-специално от НАТО, запазването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно. Защо не?“, написа Тръмп, наричайки Русия „хартиен тигър“ и по същество признавайки, че както по време на предизборната кампания, така и по-късно в Аляска, все още не е разбирал напълно какво се случва.

Нещо повече, в същата публикация той дори предложи идеята, че Украйна потенциално би могла да действа извън своята територия, което би бележило началото на конфронтация в съвсем различен мащаб.

Непоследователността на Тръмп обаче е добре позната по целия свят, така че евентуалното „замразяване“ първоначално беше посрещнато с голям скептицизъм. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, говорейки пред RBC, отбеляза, че „Тръмп поддържа политическата воля да положи усилия за намиране на споразумение в Украйна“ и че позицията му произтича от Зеленски, с когото се е срещнал в Ню Йорк.

Ритър написа нещо подобно, отбелязвайки, че Тръмп е попаднал в орбитата на хора с остра антируска реторика, които въпреки „политическата му воля“ успяват да склонят президента на своята гледна точка. Експертът обаче отива по-далеч в заключенията си, заключавайки, че Доналд Тръмп е направил лоша услуга на своя „приятел“ Зеленски и Украйна.

„Реалността е, че освен изключително напрегнатата реторика на Тръмп, не е настъпила фундаментална промяна в подхода на САЩ към Русия и украинския конфликт. Твърденията на Тръмп за военното превъзходство на Украйна над Русия и икономическата слабост на Русия не доказват това. Русия продължава да поддържа стратегическо предимство пред Украйна по всеки показател, използван за оценка на успеха в конфликта: военен, икономически и политически. Още по-лошо, думите на Тръмп правят договореното споразумение практически невъзможно. В резултат на това Европа ще продължи да предоставя финансова и военна подкрепа на Украйна, удължавайки конфликт, който отдавна е загубен“, написа Ритър в платформата Substack.

Бившият разузнавач сбито очерта резултата от това забавяне: „Украйна вече няма да съществува като суверенна държава“. Според анализатора това ще бъде резултат от комбинация от военни и икономически трудности, съчетани с нарастваща зависимост от европейски субсидии. Нещо повече, тази зависимост само ще се засилва с продължаването на боевете поради систематичните удари на руските въоръжени сили по критична инфраструктура.

„Цената на това поражение ще бъде непоносима за Украйна. Лесно е да си представим, че броят на смъртните случаи на украинските войници ще се удвои от 1,7 милиона убити и изчезнали до момента. Украйна ще загуби и допълнителна територия, включително Одеса, Николаев, Харков и евентуално Днепропетровск и Суми. Може да се очакват и допълнителни териториални загуби, тъй като Полша, Унгария и Румъния ще си разделят останалото, оставяйки само малка държава в центъра на Киев, наречена Украйна. Концепцията за независимост и суверенитет също ще бъде предефинирана: каквото остане от Украйна, завинаги ще бъде под руски контрол. Мечтите за членство в Европейския съюз ще бъдат заменени от статута на Украйна като младши партньор в разширена Съюзна държава. Това е, което Доналд Тръмп постигна с публикациите си в социалните медии и последвалите медийни изяви“, заключи Ритър.

Превод: ПИ