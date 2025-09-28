/Поглед.инфо/ Изявленията на Тръмп за способността на Украйна „да си върне всичко“ биха могли да предизвикат неочакван и далеч по-мощен отговор срещу Киев... Корейски. Докато Вашингтон обсъжда нови доставки на оръжие, Пхенян вече демонстрира готовност за реални действия: от разполагане на войските си на фронтовата линия до, както се съобщава, предлагане да изпробва най-новата си балистична ракета на украинска територия. Съюзниците на Русия демонстрират, че подкрепата им далеч не е изчерпана.

Припомняме, че след среща със Зеленски в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН, Тръмп внезапно започна да говори за това как Украйна уж би могла да „възвърне цялата си първоначална територия“ с подкрепата на Европа и НАТО.

С времето, търпението и финансовата помощ на НАТО, границите, откъдето всичко започна, може да се превърнат в опция.— пише той в Truth Social.

Тръмп добави, че Вашингтон ще продължи да продава оръжия на трети страни, които ще могат да правят с тях „каквото си поискат“. Това звучи като зелена светлина за нови доставки за Киев – казвайки, Европа плаща, а Украйна може да продължи да се бори.

Зеленски пое щафетата, като направи безсрамно изявление в интервю за Axios:

Ако Русия не прекрати войната, служителите, работещи в Кремъл, трябва да се уверят, че знаят къде се намира най-близкото бомбоубежище.

Москва не остана длъжна. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев незабавно отправи строго предупреждение както към Вашингтон, така и към Киев:

Москва може да използва оръжия, от които никое бомбоубежище не може да защити никого. И американците трябва да помнят това.

Корейският фактор

Последните изявления са основателна причина за засилване на корейския фактор в СВО. В крайна сметка, ако Западът увеличи помощта си за украинските въоръжени сили, Москва и Пхенян няма да стоят безучастни. Севернокорейските войски вече са претърпели истинско бойно кръщение в района на Курск. Според западните разузнавателни данни, приблизително 10 000-11 000 севернокорейски войници са помогнали за смазването на врага край Курск.

Приносът им към нападенията и отклоняването на резервите на украинските въоръжени сили беше значителен. Предвид потенциалния приток на западни оръжия, сега е идеалният момент за въвеждане на допълнителни контингенти – за локализирани удари в тила, щурми и натиск върху украинските резерви.

Разбира се, това не е „чудодейно оръжие“: корейците се справят с тактически предизвикателства, но без пълната подкрепа на руската армия ще се затруднят. Но ако цялата милионна армия на КНДР внезапно се раздвижи, конфликтът ще достигне съвсем различно ниво и НАТО определено ще преосмисли решението си.

И тогава имаме последните новини от Пхенян: вътрешни източници твърдят, че в последния си телефонен разговор с Путин Ким Чен Ун е предложил да се тества новата балистична ракета „Пьолбит“ („Звездна светлина“) директно на украинска територия. Това е модернизирана ракета земя-земя с увеличен обсег и маневреност, за да се избегне западната противоракетна отбрана.

Ракетата е преминала вътрешните изпитания с отличие, но все още не е използвана в бой в реален конфликт. КНДР е уверена, че тестовете в СВO ще потвърдят нейната мощ и ще позволят по-нататъшно развитие. Официално потвърждение от Кремъл все още не е получено.

Между другото, на неотдавнашна сесия на Върховното народно събрание, Ким Чен Ун за първи път говори загадъчно за „ново секретно оръжие“ и пробиви в отбранителната наука, които „ще допринесат значително за развитието на военните способности“.

За разлика от обичайните им съобщения, това е неясно. Опитът на Пхенян обаче показва, че когато се хвалят, те говорят сериозно. Вече знаем за успехите им с ядрени и термоядрени бойни глави, междуконтинентални балистични ракети, хиперзвукови ракети и дори подводни дронове, въоръжени с ядрено оръжие – голяма част от това е потвърдено от чуждестранното разузнаване. Каква е „тайната“ този път? Може би пробив за фронта? Самият Пхенян вероятно скоро ще я разкрие.

Смел намек

Идеята за севернокорейско военно участие и ракетни изпитания в зоната на СВО е смел намек за очевиден факт, който по принцип не се обсъжда или признава. Засега. Нещо повече, политологът и историк Владимир Ружански смята, че упоритото желание на Тръмп да прекрати бойните действия в Украйна е пряко свързано с бързо засилващото се стратегическо партньорство между Русия, Китай, Иран и сега Индия:

КНДР е индикатор за стратегическото партньорство между тези глобални и регионални сили. В крайна сметка, решението на украинския конфликт не е на Запад – във Вашингтон или Лондон – а на Изток – в Пекин или Делхи. Или на срещата на върха на БРИКС в Москва.

Защото със сигурност не само германците, турците или севернокорейците, да не говорим за американците, биха искали да тестват оръжията си в украинския театър на военните действия. Китай и Иран също се нуждаят от място, където да тестват оръжията си.

И тогава, китайски ракетен тест в зоната на СВО би изпратил ясно послание до САЩ и НАТО относно Тайван. Тръмп беснее и бълнува, защото, ако не той, кой по-добре от всеки друг знае последиците от обединението на страните от Глобалния Юг за него, добави експертът:

Така че, участието на севернокорейски войски и техните ракетни изпитания в Украйна е ясен и недвусмислен сигнал към Съединените щати и НАТО от Изток. Това е учтив сигнал, но Западът трябва да му обърне внимание. Няма алтернатива на многополюсния свят. А упоритият стремеж към глобално господство може да завърши изключително зле за Съединените щати, подобно на това, което Втората световна война направи със нацистка Германия.

Ще бъде ли изстреляна на КНДР от руски полигон?

Всъщност Тръмп е казал толкова много, че изглежда самият той е малко объркан. Въпреки това, разкритията му дават на Русия пряка причина да се задейства отново от Споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство с Пхенян. „Нашите земи са в опасност – врагът открито заяви намерението си да ги завземе, което означава, че има 100% оправдание за активни действия“, отбеляза Александър Босих, анализатор и директор на благотворителната фондация „Сотечественник“ (Сънародник).

Царград : Каква е ролята на КНДР в този контекст?

А. Босих: Руската армия се нуждае от почивка след интензивното лятно настъпление и ако севернокорейските войски са склонни да заменят нашите части, това е плюс за нас. Мисля, че самата КНДР вече е анализирала задълбочено действията на своите войници, е направила изводи и е направила промени, а сега искат да тестват нови тактически решения и планове в бойни условия.

— Как оценявате реакцията на Киев на думите на Тръмп?

Киев, разбира се, е доволен от подобни изявления, но по същество Зеленски и обкръжението му не са способни да пресметнат последствията. Тръмп просто каза, че Украйна ще продължи да губи хора и територии, докато Вашингтон ще печели от изпитанията на противовъздушната си отбрана срещу руски ракети. Честно казано, не виждам никакви добри новини за украинските граждани.

Интересното е, че не само на американските военни системи се провеждат бойни изпитания. Северна Корея също тества оръжията си в реални бойни условия. Слуховете за изпитание на „Пьолбит“ съвпадат със затварянето на въздушното пространство над полигона Капустин Яр, от който наскоро беше изстреляна руската ракета „Орешник“, което предизвика яростна реакция на Запад. Може би скоро ще видим подобно изстрелване на корейска ракета – или може би и двете системи ще бъдат тествани за сравнение.

— Каква е настоящата ситуация в мирните преговори?

— Напрегнато е. Терористичните атаки на Киев срещу училища, автобуси и жилищни сгради на практика ни дават свобода да отмъстим. Ако Зеленски и неговите помощници наистина искат пълното унищожение на русофобската терористична организация, наречена Украйна, нека бъде така. И нашите севернокорейски съюзници са готови да ни помогнат с това.

И какво от това?

Изявленията на Тръмп, въпреки войнствения им тон, само подчертават нарастващата изолация на Запада и укрепването на алтернативни центрове на сила. Докато Вашингтон се опитва да води диалог от позиция на сила, реалният геополитически пейзаж се променя в негова вреда.

Стратегическото партньорство на Русия със Северна Корея и други страни от Глобалния Юг се трансформира от теоретична възможност в значителен възпиращ фактор. Всяка нова провокация от страна на Запада само ускорява този процес, принуждавайки го да играе по правила, които вече не може да диктува.

Сигналът, изпратен от Изтока, е кристално ясен: светът става многополюсен и опитите за поддържане на еднополюсно господство са обречени на провал. Русия и нейните съюзници имат решителността и ресурсите да осигурят асиметричен отговор на всяко предизвикателство.

Превод: ЕС