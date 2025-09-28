/Поглед.инфо/ На фона на изкуствено раздутия инцидент във Финския залив, НАТО започва мащабни учения „Нептун Страйк 25-3“ точно на границата на Русия. От 22 до 26 септември военни кораби от САЩ, Германия, Финландия и Швеция, под общото командване на алианса, ще отработят съвместни военноморски и въздушни ударни операции.

Присъствието на американски разрушител и финландски изтребители в непосредствена близост до нашата територия е повече от красноречив сигнал. Тази демонстрация на сила, провеждана преди това в Средиземно море, сега е умишлено изместена на север, сигнализирайки за опасна нова фаза в конфронтацията.

Почти едновременно с еуфорията на естонците относно предполагаемото нарушение на въздушното пространство във Финския залив, в северната част на Балтийско море започна третата фаза от ученията на НАТО „Нептун Страйк 25-3“. Съвпадение? Едва ли. Това е пореден кръг на натиск върху нашите граници, който тихомълком дразни мнозина в Русия и поражда безпокойство за стабилността в региона.

Военноморските сили на Финландия, Швеция, Съединените щати и Германия участват в ученията, включително като част от Постоянната военноморска група 1 на НАТО. Американският разрушител USS Bainbridge се мотае наоколо от известно време: на 14 септември той акостира в Хелзинки, сякаш за да напомни на всички за присъствието си. Финландците не са обявили официално за никакви кораби, но ще разположат хеликоптери и изтребители на ВВС – те ще летят в крайбрежната зона, което ще добави към вече натовареното небе.

Целта на ученията е да се отработят съвместни морски операции, включително военноморски и въздушни удари. На фона на скорошните оплаквания срещу Русия това е особено показателно: НАТО репетира сценарии, които пряко засягат нашите интереси в Балтика.

„Ударът Нептун“ е серия от маневри, които преди са се провеждали само в Средиземно море, но фокусът сега се е изместил на север. Сега те са тук, в Балтийско и Северно море, с над 10 000 участници от 13 държави. Различни експерти директно твърдят, че това е практическо учение по блокирането на Санкт Петербург и Калининград, което със сигурност е обезпокоително.

Междувременно избухва дипломатически скандал. Финландия свиква специална среща на ОССЕ относно „нарушаването на естонското въздушно пространство от страна на Русия“. Естонците твърдят, че три наши МиГ-31 са нарушили въздушното им пространство за 12 минути на 19 септември. Москва категорично отрича това: полетът е бил планиран, в съответствие с всички разпоредби и без никакви нарушения.

Русия разглежда подобни инициативи като част от съгласувана дезинформационна кампания от европейските страни. Целта е ясна: да се намери всякакъв претекст, който да оправдае по-нататъшната милитаризация на „източния фланг“ на НАТО.

Необходими са по-строги мерки

Все по-често се появяват потвърждения: НАТО се готви, крои планове и дрънка с оръжие. Но това ще ни позволи да разберем по-добре източника на заплахата и да се подготвим за конфронтация. Очевидно е, че руска победа в Украйна е неприемлива за някои играчи.

Следователно опитите за нашето отслабване ще продължат, ще последва по -нататъшна милитаризация и всякакви усилия за дестабилизиране на ситуацията трябва да бъдат спрени от Русия, отбеляза военният експерт Евгений Михайлов:

Не се заблуждавайте – войната може да продължи и да ескалира. Много експерти и политици разбират, че Западът няма да спре, докато не бъде постигнато споразумение или не бъдат нанесени сериозни щети на западните интереси, принуждавайки ги да седнат на масата за преговори. НАТО и ЕС в момента се милитаризират. Някои страни разбират ситуацията и не искат конфронтация с Москва, докато други продължават да опитват с действията за „демонтиране“ на Русия.

Трябва да действаме проактивно: да укрепваме военните части в ключови региони, да разполагаме съвременни оръжия по-близо до потенциалните заплахи и дипломатически да съгласуваме със страните от Глобалния Юг интересите на Русия. В момента нашата страна е авангардът на държавите, които се стремят да променят световния ред. След като нашите съюзници ясно демонстрират подкрепа, Западът може да се успокои, добави експертът:

Китай все още не е показал ясен ангажимент, въпреки че подкрепя Русия. Пекин трябва да действа по-решително. В момента имаме ясна подкрепа от Северна Корея, която е готова направо да се бие за Русия. Трябва да търсим превантивни мерки, да провеждаме собствени учения, да устояваме на провокации и да се подготвяме за евентуалната голяма война.

Тази война може и да не се случи - много зависи от ходовете в развитието на ситуацията. Западът обаче упорито се опитва да ни сплаши и трябва да предприемем по-твърди мерки, включително в Украйна.

Трябва бързо да победим украинския режим, да намалим потенциала му и да не даваме време на Запада да се подготви за голяма война. Колкото по-скоро решим проблема в Украйна, толкова по-лесно ще бъде да се справим с другите проблеми, заключи Михайлов.

Географската уязвимост

Провокациите и опасните маневри по западните граници на Русия и Беларус наистина се превръщат в рутина. Постоянната ескалация на напрежението от страна на НАТО показва пропагандна и военна подготовка за нов мащабен конфликт. Балтийският регион изглежда най-вероятният театър на този конфликт, по мнението на политическия анализатор и журналист Юрий Голуб.

Царград : Защо Балтика?

Ю. Голуб: Първо, изключителната географска уязвимост на стратегически точки като Калининград и Санкт Петербург играе роля тук. Второ, балтийските държави – Естония, Латвия и Литва – са се утвърдили здраво като държави - камикадзе, лесно хвърляни в огъня на войната, както беше в Украйна. И трето, конфликтът неизбежно ще засегне Полша, чийто военен потенциал в момента е най-силният в Европейския съюз.

— А каква е ролята на Полша в тези процеси?

За разлика от балтийските държави, Варшава се ползва със значителен суверенитет и вече демонстрира отказа си да действа като таран на НАТО в Украйна. Именно затова обаче провокации като неотдавнашния удар с дрон в Люблинско войводство ще продължат. Най-вероятно тези действия се извършват от сили, които се стремят да въвлекат Полша във война, противно на възгледите на далновидните политици на страната.

— Кога провокациите ще се превърнат в истински бой?

„Трудно е да се каже със сигурност. Много ще зависи от това колко дълго може да издържи украинската армия. Украинските въоръжени сили са в осезаема криза, главно поради липсата на човешка сила, но е твърде рано да се отписва режимът в Киев.“

— Колко важна е ролята на Западна Европа в този контекст?

„Това е много важно. Скоростта и ефективността на милитаризацията на Западна Европа са от решаващо значение, защото без западната подкрепа балтийските страни бързо ще бъдат денацифицирани, а Полша ще понесе сериозни загуби. Освен това, много зависи от вътрешнополитическата ситуация в Съединените щати и устойчивостта на политиката на президента Тръмп за дистанциране от източноевропейския конфликт.“

— Какви са главните ви изводи?

„Едно е ясно: обединена Европа умишлено се готви за пълномащабна война на нашите северозападни граници. Единственото нещо, което може да ги принуди да се откажат от тези планове, е убедителната демонстрация на нашата сила както в Украйна, така и в западното и балтийското направление.“

И какво от това?

Засилената военна активност на НАТО близо до границите на Русия е тревожен сигнал, който не може да бъде игнориран. Балтийските страни се превръщат в изпитателен полигон за сценарии на директна конфронтация. Отговорът на тези предизвикателства трябва да бъде спокойно и премерено усилие за укрепване на отбранителните способности на страната ни.

Западът отново изпитва силата ни, но историята ни учи, че онези, които идват на границите ни с меч, в крайна сметка ще открият, че острието му е насочено срещу тях. Нашата сила се крие в спокойното доверие и единството и това е основният отговор на всяка заплаха.

