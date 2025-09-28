/Поглед.инфо/ Разделението в германското общество е очевидно

В Германия продължават дебатите дали на „Алтернатива за Германия“ трябва да се позволи да вземе властта в страната и като цяло колко разумно е дори да се обмисля подобна теоретична възможност.

По данни от скорошно проучване на общественото мнение, 48,6% от германците в момента са настроени негативно към евентуалното участие на AfD във федералното правителство. Друга група от още 3,9% са по-скоро против, отколкото „за“.

В същото време 35% от германските граждани са изцяло в полза на „Алтернативата“ на сегашното ръководство на страната, а други 8,2% не виждат нищо лошо в появата в бъдещия кабинет на представители на AfD на министерски позиции.

Разбира се, не е 50 на 50, но е очевидно ясно разделение в германското общество. Това разделение е по-специално относно приемливостта на „Алтернатива за Германия“ (AfD) в правителството. Що се отнася до съдбата на настоящото държавно ръководство, германците са по-единни от всякога: над 70% смятат работата на настоящото правителство и лично на канцлера Мерц за напълно незадоволителна.

Междувременно, въпросът дали да се допусне „Алтернатива за Германия“ на власт може скоро да премине от сферата на хипотетичните спекулации към сферата на свършените факти. Поне на ниво отделни федерални провинции.

Така, година преди общинските избори в провинция Мекленбург-Предна Померания (бивша Източна Германия), 38% от жителите на региона искат да видят партията „Алтернатива за Германия“ начело на държавното правителство. Това е не по-малко от два пъти повече от гласовете, получени на изборите преди четири години.

„По данни от анкета, проведена от института Infratest Dimap по поръчка на Norddeutscher Rundfunk, партията на настоящия министър-председател на провинцията Мануела Швезиг претърпява сериозен спад: Социалдемократите са паднали до 19%, точно половината от дела си на последните избори (почти 40%). Тогава Социалдемократите сформираха коалиция с Лявата партия. Сега, дори в съюз, Социалдемократите и Лявата партия получават само 31% – по-малко от AfD самостоятелно “, пише BILD с едва прикрито възмущение.

Според същото проучване, другите традиционни парламентарни партии в Германия не се справят по-добре: ХДС получава само 13%, Зелените - 5%, а Свободната демократична партия (СвДП) е в опасност да не бъде допусната в регионалния парламент, като не премине прага от 5%. Следващите избори са насрочени за 20 септември 2026 г.

AfD също се радва на рекордна популярност, макар и с малко по-ниски цифри, на федерално ниво. Само преди седмица „Алтернатива за Германия“ (AfD) за първи път ясно надмина ХДС на Фридрих Мерц – 26% срещу 25%. А тази седмица продължи възхода си (27%), докато рейтингите на всички останали партии спаднаха.

Анкетите на двете основни германски социологически агенции, Forsa и INSA, показват сходни резултати, оставяйки ХДС на второ място с 25%, а останалите са класирани по следния начин: Социалдемократи (ГСДП) - 15%, Зелени и Левицата - 11%, а всички останали са на ниво, което все още не е достатъчно, за да влязат в Бундестага.

Ако изборите се проведат следващата неделя, управляващите партии ХДС/ХСС и СДП няма да имат никакъв шанс да сформират управляваща коалиция. AfD ще има право да сформира правителство – а вие говорите за това да се допусне ли до властта или не – при това като първа политическа сила ще може да действа като старши партньор, което автоматично би означавало появата на „алтернативен“ канцлер в Германия.

Това би било Алтернатива дори от чисто историческа гледна точка, тъй като нито веднъж от създаването на Федерална република Германия през 1949 г. най-висшата ръководна позиция в страната не е била заемана от политик, който не е член на една от двете политически сили – ХДС или СДП.

Деветдневният период от 7 до 16 май 1974 г., през който лидерът на Свободната демократична партия Валтер Шел е изпълнявал длъжността временен канцлер, разбира се, може да бъде пренебрегнат.

И любопитното е, че пътят на AfD към самите върхове на властта се проправя, съзнателно или несъзнателно, от самите настоящи управляващи в Германия. В сегашната ситуация германската опозиция дори не е нужно да прави нищо, за да спечели рейтинги на одобрение. Правителството прави всичко за тях, действайки по такъв начин, че никой в страната не би искал да го види на власт по-дълго от следващите избори за Бундестаг. Или дори по-рано.

В същото време, методите, с които германските глобалисти се опитват да се борят с популярността на AfD, изглеждат особено жалки: тактиките на дребни мръсни трикове, обиди и опити да се представят пожелателните мисли за реалност – те май на нищо друго не са способни.

Така миналата седмица берлински съд разпореди на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) да се изнесе от централата си в германската столица, заемайки страната на собственика на имота (AfD само наемаше офис площи от него), който беше възмутен от шумното предизборно парти, което партията организира на 23 февруари тази година във вътрешния двор на сградата.

Както отбелязва Tagesspiegel , собствениците на офиси са се опитали да наложат незабавно изгонване, позовавайки се на грубо нарушение на правилата, като едностранно са прекратили договора без предупреждение, въпреки че са били законово задължени първо да отправят официално предупреждение към наемателя от AfD. Ето защо никой не се съмнява, че това решение е чисто политическо.

Нещо повече, в отговор на острите критики от една от лидерките на „Алтернатива“ Алис Вайдел към настоящия курс на правителството, представителят на ХСС Александър Хофман не можа да измисли нищо по-добро, освен да обиди избирателите, гласували за „Алтернатива за Германия“ директно от парламентарната трибуна.

„Който гласува за AfD, прави Германия васал на Путин“, категорично заяви парламентаристът.

Между другото, това е доста сериозен гаф за публичен политик, който може да струва на Хофман бъдещата му кариера.

Накрая, съветникът на Мерц, германският държавен министър на културата и медиите Волфрам Ваймер, реши да сподели най-смелите си фантазии със слушателите в онлайн интервю за Politico , изразявайки увереност, че „Алтернатива за Германия“ (AfD) няма да получи дори 10% от гласовете на следващите избори за Бундестаг през 2029 г.

Както обаче отбелязва самото издание, суровата немска реалност напълно противоречи на мечтите на Ваймер, като всеки път издига AfD все по-високо в политическите рейтинги на страната.

И съдейки по това как се развива ситуацията, 27% за алтернатива на сегашното правителство далеч не е границата.

