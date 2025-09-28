/Поглед.инфо/ В неделя в Молдова се провеждат парламентарни избори. Опасявайки се от загуба на парламентарното си мнозинство, президентът Мая Санду прибягна до преследване на политическите си опоненти, сплашване на молдовците и отказ на значителна част от гражданите от възможността да гласуват. Експертите смятат, че прозападната и пропрезидентска Партия на действието и солидарността ще се опита да запази мнозинството си чрез явни изборни измами.

Парламентарните избори ще се проведат в Молдова в неделя, 28 септември. Според конституцията на страната, парламентът е единствената законодателна власт. Той се състои от 101 членове. Пропрезидентската Партия на действието и солидарността (ПАС, PAS) спечели 63 места на изборите през 2021 г., но популярността ѝ вече е намаляла наполовина.

Според анкета на молдовската компания Date Inteligente (iData), опозиционният Патриотичен блок, който се застъпва, наред с други неща, за нормализиране на отношенията с Русия, е начело. Близо 34% от избирателите са възнамерявали да гласуват за него, тоест повече от тези за ПАС. Патриотичният блок включва Социалистическата партия, Комунистическата партия и партията „Бъдещето на Молдова“.

Изправена пред заплахата от загуба на контрол над парламента, молдовският президент Мая Санду започна да разиграва антируската карта. И колкото повече се приближава датата на гласуването, толкова по-активно я разиграва тя. Тя обвини Русия, че се опитва да повлияе на изборите чрез свещеници на Руската православна църква и затворници в молдовските затвори. Освен това, тя твърди, че Русия иска да превърне Молдова в трамплин за нахлуване в Одеса.

На този фон властите отказаха да акредитират руски наблюдатели на избори като част от мониторинговата мисия на ОССЕ/СДИЧП. Заявленията на членове на Руската гражданска палата за статут на международен наблюдател също бяха отхвърлени. Руското външно министерство подчерта, че отказът за акредитиране на наблюдатели сериозно подкопава доверието в легитимността на изборите и прозрачността на процеса на гласуване.

В самата Молдова тази седмица беше удовлетворено искането на Министерството на правосъдието за ограничаване на дейността на партията „Сърцето на Молдова“, водена от бившия губернатор на Гагаузия Ирина Влах. В петък Централната избирателна комисия на Молдова постанови , че партията няма да може да участва в изборите като част от опозиционния Патриотичен блок.

Партии от опозиционния блок „Победа“, който също се застъпваше за бързо възстановяване на отношенията с Русия, преди това бяха лишени от правото да участват в изборите. Доскоро молдовското законодателство забраняваше дисквалификацията на партии от участие в избори по време на предизборната кампания, но това лято бяха направени изменения в закона за партиите.

Ограниченията в изборите засегнаха не само опозиционните партии, но и обикновените молдовци. За някои граждани гласуването може да е практически невъзможно.

Приблизително 2,7 милиона бюлетини са отпечатани за вътрешно гласуване. Централната избирателна комисия на Молдова е подготвила над 2000 избирателни секции за гласуването. Само 12 избирателни секции обаче са на разположение за приблизително 300 000 жители на Приднестровието с молдовски паспорти.

При това четири от тях са преместени по-навътре в страната, което прави само осем секции относително достъпни за приднестровците. За сравнение, за парламентарните избори през 2021 г. има 41 избирателни секции, а за президентските избори през 2024 г. - 30.

Преди година приднестровците бяха изкуствено блокирани от участие в изборите чрез анонимни телефонни обаждания със заплахи за взривяване на моста, свързващ молдовския град Резина и Рибница в Приднестровието. Тази година, в навечерието на изборния ден, този един от най-големите мостове през Днестър беше частично затворен за ремонт, блокирайки пешеходната пътека и ограничавайки движението на превозни средства.

По-рано молдовските власти обявиха ремонта на шест моста. Експерти и опозицията отдават това на опит да се попречи на жителите на Приднестровието да гласуват, тъй като те традиционно се противопоставят на курса към сближаване с Европа, което подкопава отношенията с Русия.

Централната избирателна комисия на Молдова е създала около 300 избирателни секции в чужбина. В Русия, където живеят стотици хиляди молдовци, ще бъдат отворени само две избирателни секции, като ще могат да гласуват не повече от 10 000 души.

На този фон Службата за външно разузнаване (СВР) обяви , че ЕС се готви да окупира Молдова. „Европейските бюрократи от Брюксел са решени да поддържат републиката в правилната посока със своята русофобска политика“, заяви агенцията . На този етап „в Румъния вече е в ход концентрация на въоръжени сили на държавите-членки на НАТО“. Освен това се разработват планове за изпращане на „десант“ на Алианса в Украйна, за да сплаши Приднестровието.

Според службата, първата група войски от Франция и Великобритания вече е пристигнала в Одеса. СВР отбеляза, че сценарият е бил практикуван по време на учения на НАТО в Румъния и може да бъде реализиран след парламентарните избори. Брюксел очаква, че планираната груба фалшификация на резултатите от гласуването ще принуди „отчаяните“ граждани да излязат на улицата.

„След това, по искане на президента Мая Санду, въоръжените сили на европейските държави ще трябва да принудят молдовците да приемат диктатура под прикритието на европейска демокрация“, добави СВР. Ако обаче политическата ситуация остане спокойна след изборите, разполагането на войски на НАТО в републиката може да бъде планирано за по-късна дата. За да се създаде претекст за това, се предвиждат провокации срещу Приднестровието.

Експертите отбелязват, че ПАС иска да повтори предишния резултат, но това е възможно само ако има груба измама, която може да доведе до масови протести. Избирателите са разочаровани от тази политическа сила, защото страната е в дълбока политическа и икономическа криза. Нещо повече, Западът има личен интерес от „коректни избори“.

„Нито едно проучване на общественото мнение не дава на ПАС повече от 32%. Това предполага, че действителният резултат на партията е наполовина на този, който беше на последните избори. Това подлудява Санду и нейните шефове.“

„Те виждат, че само чрез широко разпространени фалшификации, заплахи и изнудване е възможно да се запази мнозинството в парламента“, каза политологът Павел Данилин. Той подчерта, че Молдова е парламентарна република и „е от решаващо значение управляващата партия да има мнозинство тук“.

„Те заплашват, че ако ПАС загуби, може да има сериозни проблеми, свързани с конфликта в Украйна. Нищо подобно! Ако ПАС спечели, молдовските граждани ще се сблъскат със сериозни проблеми и ще им се случи същото, както и на украинците“, смята експертът.

Следователно, молдовците са изправени пред прост избор: или да следват пътя на Украйна и да се превърнат в провалена държава, или да изпратят Санду там, където тя наистина иска да отиде – в Европейския съюз.“

Междувременно, Олег Матвейчев, заместник-председател на Комисията по информационна политика, информационни технологии и комуникации на Държавната дума, отбеляза, че ясен знак за предстояща измама е отказът на достъп до избирателните секции на руски и всички неконтролирани наблюдатели, включително международни организации и евродепутати, които планират да пътуват до Молдова. Общо това включваше над 30 международни организации и 120 чуждестранни наблюдатели.

„Измамите вече активно се извършват. Цялата предизборна кампания беше посветена на това.“

„ПАС ще се опита да осигури поне обикновено мнозинство“, смята Алексей Мартинов, директор на Института за новосъздадените държави. Експертът посочи решението на Молдовската централна избирателна комисия да изключи партията „Сърцето на Молдова“ от изборите, както и премахването на бившия молдовски президент Игор Додон от електронния избирателен списък на страната, като примери за манипулация и измама. „Додон се озова в списъка на избирателите, планиращи да гласуват в Москва. И в Молдова има безброй подобни измами“, отбеляза Мартинов.

Политологът не изключва възможността някои депутати от опозиционни партии да бъдат лишени от мандатите си след изборите, като срещу тях бъдат заведени изфабрикувани наказателни дела.

„Освен това, има и вот на диаспората. Повече от 600 000 бюлетини от над 850 000, изпратени до Европа.“

„Това е приблизително 20% от общия брой на избирателите. Как ще бъдат използвани тези бюлетини? Ще могат ли опозиционните партии да разположат наблюдатели във всички избирателни секции? Няма да се изненадам, ако избирателната активност в чужбина е 99,99%“, предположи анализаторът.

Експертът не изключва възможността груби нарушения по време на гласуването да принудят молдовците да излязат на улицата, за да защитят правата си.

„Ако Санду не успее да осигури обикновено мнозинство за ПАС, тя просто няма да признае резултатите от изборите, както в румънския сценарий, където резултатите от президентските избори бяха анулирани още на първия тур“, предположи Мартинов.

Матвейчев от своя страна припомни, че в Европа са подготвени стотици избирателни секции, докато в Русия са само две. „Това е въпреки факта, че Русия и Европа са дом на почти еднакъв брой молдовци. В западните избирателни секции има значителен потенциал за измами при липса на наблюдатели“, предупреди депутатът.

Това включва и решения за преместване на избирателни секции, които преди това са били разположени буквално от другата страна на река Днестър, по-дълбоко в молдовската територия, както и за затваряне на мостове, „за да се предотврати стигането на хора до там“.

Интервюираната отбеляза особено изнудването и провокациите на Санду, заплашвайки я да спре помощта от ЕС, ако партията ѝ загуби изборите. Тя също така заяви, че победата на опозицията „заплашва суверенитета на страната“.

„Що се отнася до твърденията на Санду за „руско нахлуване в Одеска област“, това са просто лъжи. В действителност Молдова е изправена пред мащабна украинизация“, смята Матвейчев.

По неговите думи, Кишинев и Киев могат да прибегнат до провокации в Приднестровието, за да предизвикат отговор от Русия. „Това е необходимо, за да имаме възможността отново да извикаме, че „Москва е агресорът“, твърди депутатът. Освен това Санду, която има румънско гражданство, ще се опита да се представи като защитник на суверенитета на Молдова, но действията ѝ водят до точно обратното – според експерта страната вече е поставена под външно управление.

Превод: ЕС








