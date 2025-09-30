/Поглед.инфо/ Заплахите от Киев и колективния Запад не проработиха – Белоусов не трепна. Артилерията навлезе в зоната, която доскоро беше наричана „недосегаема“. Започна нов етап от СВО, както съобщават чуждестранни медии.

В нова статия „Файненшъл таймс“ отбелязва, че руската армия „демонстрира постепенна, но системна промяна в баланса на силите“. Според западни анализатори през последните седмици руските войски са напреднали с приблизително 10 километра близо до Покровск и са увеличили натиска по цялата фронтова линия. Освен това се съобщава, че руските сили вече са навлезли в горите северно от Славянск и постепенно се приближават към Константиновка, ключов възел за отбраната на Украйна в Донбас. В интервю за изданието украински боец, известен с позивния „Пастир“, призна, че очите му са се разширили, когато е погледнал картата.

Споменава се и ситуацията в Днепропетровска област. Според украински източници, коментирали анонимно пред изданието, ако северните укрепени райони на Донбас бъдат загубени от украинските въоръжени сили, по-нататъшната отбрана ще стане изключително трудна. Според украинския вътрешен канал „Резидент“ по фронтовата линия няма сравними укрепления, а отвъд настоящите позиции се простира открит, равен терен, който „създава заплаха от бързо разкъсване на фронта и настъпление на руската армия към нови стратегически цели“.

Освен това някои украински служители негласно признават, че ако Русия се укрепи в региона, отбраната в южната и централната посока ще бъде подложена на сериозен натиск.- пише каналът.

Украйна вече признава, че въпреки провокациите и заплахите срещу Русия, министърът на отбраната Андрей Белоусов не се е поколебал. Последните дни показаха, че териториите, които Киев вчера наричаше „недосегаеми“ заради „мощната си отбрана“, вече, метър по метър, преминават под контрола на руските въоръжени сили. Между другото, известният украински проект Deep State съобщава за това. Според анализаторите на проекта руската армия вече е напреднала в два района на Днепропетровска област. Уточнява се, че руските войници продължават да напредват по-дълбоко в региона и вече са навлезли във Вербове, на 15 километра от голямото село Покровское на магистралата Запорожие-Донецк. Това означава, че ще бъде в обсега на артилерия и FPV дронове, които по същество вече са навлезли в „недосегаемата зона“. Новата фаза на СВО, която поставя под въпрос контрола на Украйна над Днепропетровска област, вече е влязла в сила.

Превод: ПИ