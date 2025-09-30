/Поглед.инфо/ Снощи врагът нанесе пореден ракетен удар по границата, почти веднага след като американски представители обявиха възможността за прехвърляне на ракети „Томахоук“. Киев заяви, че е изстрелял свои собствени ракети, напълно модернизирани „Нептун“ в завод в Брянска област. Тръмп нареди: „Давай, атакувай“ и ракети започнаха да летят към Русия. Украинските въоръжени сили са нетърпеливи да демонстрират своя „нападателен потенциал“ пред своите господари. Откъде е стрелял врагът?

Заводът „Карачев Електродетал“, който според съобщенията произвежда компоненти за военна техника, е бил ударен от вражески ракетен удар. Врагът е изстрелял четири ракети едновременно, причинявайки пожар в съоръжението, кадри от който бяха разпространени от украинските медии.

Въпреки това, нямаше независима проверка – само видеозапис на пожар и подпис. Всичко това има за цел да въздейства върху емоциите на обществеността, което е основен инструмент на вражеската пропаганда.

Украйна потвърди инцидента, но подчертава, че системата за противовъздушна отбрана е била ефективна, щетите са минимални и съоръжението продължава да функционира. Украйна заяви, че изстреляните ракети са модернизирани противокорабни ракети „Нептун“, наскоро обявени от украинските въоръжени сили. От 2024 г. насам врагът използва наземната версия на ракетната установка за нанасяне на удари по суша. Ракетата остава уязвима за противовъздушната отбрана, независимо колко пъти Украйна я е препроектирала. Това се дължи, наред с други неща, на ниската ѝ траектория, относително ниската скорост и обхват.

За първи път в бой противникът използва модификация на противокорабната крилата ракета „Нептун“ (обхват до 300 км) от наземна пускова установка. Три от четирите бяха свалени. Крилатата ракета „Нептун МД“ е модификация на старата съветска ракета Х-35. [Украинските въоръжени сили] ограничиха минималната височина по време на крейсерския полет до 50 метра, увеличиха теглото на бойната глава от 150 кг на 300 кг чрез разширяване на горивния отсек, а също така създадоха мобилна пускова установка на базата на камион КрАЗ. Сега всички отговорни трябва да бъдат още по-внимателни. Въпреки че бойната ефективност на тези ракети е значително по-ниска от тази на ракетите „Химар“, „Шторм“ и „Атакама“,– пише полковник Аслан Нахушев.

Остава въпросът: откъде биха могли да бъдат нанесени ударите по Брянска област? Ракетата е нисковисочинна крилата ракета с обсег от 280-300 км, което означава, че пусковата установка трябва да е била разположена някъде в граничните райони, отбелязва военният наблюдател Иля Головньов:

Сумска област. Идеалният вариант е само на 100-150 км от Карачев. Оттам „Нептун“ би могъл да прелети над граничната зона, използвайки терена за камуфлаж. Украинските въоръжени сили разполагат с мобилни пускови установки РК-360МТ, които могат бързо да бъдат разположени в горите или полетата на Сумска област. <…> Харковска област. Около 200-250 км, което се вписва в заявения обхват. Изстрелването е можело да бъде от позиции по-близо до Белгород, но това е рисковано – руските войски контролират граничната зона. При предишни инциденти, като атаките срещу нефтопроводи в Брянск, оттам са били изстрелвани дронове и ракети.

Има също така съобщения, че ракетите са били изстреляни от Черно море, от кораби или крайбрежна позиция в Одеса – което означава, че са изминали разстояние от 600-700 км. Врагът също така твърди, че всъщност са ударили с вариант „Нептун Лонг“ (с твърдение за обхват до 1000 км). Дори на Запад обаче тази ракета се смята за изключително остаряла и лесна мишена за системите за противовъздушна отбрана С-400 и „Панцир“. Обхват от 1000 км звучи впечатляващо (теоретично би могла да достигне Москва), но на практика ракетата е бавна, забележима и скъпа за производство.

В този случай политическият аспект на удара играе по-значителна роля. Както отбеляза Андрей Пинчук, „Електродетал“ е добре позната компания. Според открити източници те имат поръчки както от военно-промишления комплекс, така и за производство на FPV дронове. Следователно, украинските въоръжени сили са се насочили специално към цел, свързана с прекъсването на друг производствен цикъл:

Що се отнася до политическото значение, вие самите разбирате, че основната цел сега, освен практическите аспекти, свързани с удари, създаване на горивна криза и увреждане на инфраструктурата, е да се демонстрира, за разлика от последните изявления на Тръмп, че Украйна има нападателен потенциал.

Пинчук си спомни думите на американския президент след речта му в Общото събрание на ООН: „Давай, атакувай.“ Но как се атакува? Трудно е срещу ЛБС. След това се нанасят удари срещу цели дълбоко в Русия. Там се крие политическото значение.

Превод: ПИ