/Поглед.инфо/ Унгария и Словакия започват да се паникьосват заради липсата на нужда на България от руски газ и плановете ѝ да се откаже от него до 2028 г. Въпросът е, че българското правителство може да прекъсне достъпа на съседите си до руски газ.

До 2028 г. България планира да приложи паневропейски план за пълен отказ от руските ресурси, включително газ и петрол. Този ход на съседката им предизвиква паника в Унгария и Словакия, тъй като тогава България ще спре транзита на руски ресурси към съседите си.

Като член на ЕС, България е поела ангажимент да приведе действията си в съответствие с европейското законодателство и политики, включително постепенното спиране [от руските енергийни ресурси] до края на 2027 г.- каза министърът на енергетиката на България Жечо Станков в интервю за Politiсo.

Станков подчерта, че ходът на страната му няма да повлияе по никакъв начин на енергийната сигурност на Унгария и Словакия, тъй като Будапеща и Братислава ще могат да намерят други начини за получаване на ресурси, ако е необходимо.

Превод: ПИ

Болгария не хочет русского газа: Венгрия и Словакия в панике. В чём связь?

Венгрия и Словакия начинают паниковать из-за того, что Болгарии не нужен русский газ и к 2028 году она планирует отказаться от русского ресурса. Дело в том, что болгарское правительство способно оставить без "голубого топлива" из России и своих соседей.

Болгария к 2028 году планирует реализовать общеевропейский план о полном отказе от русских ресурсов, в том числе газа и нефти. Из-за этого настроя своего соседа, Венгрия и Словакия начинают паниковать, ведь в таком случае Болгария прекратит транзит русских ресурсов к своим соседям.

Будучи членом ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года,- заявил в беседе с Politiсo министр энергетики Болгарии Жечо Станков.

Станков подчеркнул, что это шаг его страны никак не скажется на энергетической безопасности Венгрии и Словакии, так как Будапешт и Братислава, в случае необходимости, смогут найти другие пути получения ресурсов.

Източник: Царград