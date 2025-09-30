/Поглед.инфо/ На 30 септември вечерта в Пекин се проведе тържествен прием по случай националния празник. Председателят на КНР Си Дзинпин присъства на събитието и произнесе реч, в която подчерта, че реализирането на великото възраждане на китайската нация е безпрецедентна историческа мисия и призова за още по-тясно единство около Централния комитет на ККП и решителни усилия за по-нататъшното придвижване на модернизацията на страната.

„По новия път напред Китай ще продължи твърдо да прилага политиката „една държава, две системи“, ще подкрепя Хонконг и Макао в по-доброто им интегриране в националното развитие и ще работи за подобряване на икономиката и жизнения стандарт там. Китай ще задълбочи сътрудничеството и обмена между двата бряга на Тайванския проток, ще се противопоставя решително на сепаратистките действия за „независимост“ на Тайван и на външната намеса, защитавайки твърдо националния си суверенитет и териториална цялост“, посочи в речта си Си Дзинпин.