/Поглед.инфо/ През изминалите няколко седмици Китайската медийна група организира поредица от дискусии на тема „Глобално управление и сътрудничество за развитие“, които се проведоха в Австрия, Италия, Чехия, Полша, Унгария, България, Албания, Сърбия, Украйна, Бразилия и други страни. В тях участваха политици, учени и експерти, които обсъдиха предложената от Китай Инициатива за глобално управление и нейното потенциално значение в международните дела.

Според мненията на редица експерти, съвременният световен политически и икономически ред е изправен пред сериозни предизвикателства, а Инициативата за глобално управление идва в точния момент, подчертавайки отговорностите на Китай в глобален план.

По време на дискусията в София проф. Нако Стефанов отбеляза, че инициативата ще помогне за реформирането и усъвършенстването на глобалната система за управление при условие, че се запази авторитетът на ООН. Това, по думите му, ще допринесе за устойчивото развитие на света и за изграждането на по-справедлив и равноправен международен ред.