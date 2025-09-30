/Поглед.инфо/ В утрешния си брой теоретичното списание на ККП „Циушъ“ ще публикува статия на генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин със заглавие „Формирането и развитието на китайската национална общност е неизбежна историческа тенденция“.

В статията се изтъква, че китайската нация е велика нация с цивилизация на над 5000 години. Всички народи в страната заедно създадоха единна многонационална държава, заедно написаха великата история на Китай, заедно създадоха блестящата китайска култура и заедно култивираха великия национален дух. Китайската нация е резултат от дългогодишното взаимодействие, общуване и сливане на всички народи. Само ако всички народи продължават да се обединяват и сплотяват, и съзнателно се включват в голямото китайско семейство, ще могат да изградят по-светло и стабилно бъдеще.

В статията се подчертава, че на тази обширна, красива и плодородна земя хора от различни етноси имат общ дом. Общата мечта на всички етнически групи в Китай е постигането на великото възраждане на китайската нация.